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Представитель Госдепа анонсировал санкции в отношении Беларуси
Источник материала: Навiны
Скорее всего, уже завтра, 29 сентября, США объявят санкции ответственным за фальсификацию выборов и насилие против мирного протеста в Беларуси.
Как сообщил в интервью
По его словам, единственным путем к успешной Беларуси является диалог между властью и обществом, а страны, наблюдающие за ситуацией должны дать пространство для реализации диалога.
Целью санкций он назвал «призыв к ответу за поведение, которое нарушает права человека, нормы и обязательства перед ОБСЕ».
Кент утверждает, что в США хотят видеть Беларусь независимой, суверенной и успешной: «Мы уважаем суверенитет Беларуси. Мы считаем, что все его должны уважать. Мы также поддерживаем свободные СМИ, поэтому будем искать способы обеспечения непрерывного потока информации для белорусов. Мы также будем искать способы поддержать экономику страны и активное, процветающее, открытое гражданское общество Беларуси. Это, я полагаю, является целью, к которой стремятся США, Канада, ЕС».
Дипломат отметил, что прошедшая на прошлой неделе в Минске тайная инаугурация говорит о том, что «связь между обществом и властью прервалась».
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Скорее всего, уже завтра, 29 сентября, США объявят санкции ответственным за фальсификацию выборов и насилие против мирного протеста в Беларуси.
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