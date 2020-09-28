|
МВД отчиталось о задержанных на маршах «Народная инаугурация»
Источник материала: Навiны
27 сентября в Беларуси «зафиксировано 22 протестные акции», сообщает пресс-служба МВД.
«Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», — говорится в сообщении.
По данным МВД, во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от пяти до 220 человек. Количество участников воскресной акции в Минске в сообщении ведомства не указывается.
«В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны, — отмечается в сообщении. — Кроме того, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело».
В Минске «во избежание чрезвычайных происшествий принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта», а также временно закрывались отдельные станции метро, отмечает пресс-служба.
«За прошедшие сутки на линию 102 столичной милиции поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на участников несанкционированных массовых мероприятий и с просьбами пресечь их действия», — подчеркивается в сообщении.
Как сообщает ведомство, всего за прошедшие сутки по стране «
«К сожалению, игнорируя призывы соблюдать законодательство, многие участники выходили на проезжую часть, тем самым блокируя транспорт и подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения», — отмечается в сообщении.
Как ранее сообщалось, 27 сентября по всей Беларуси прошел марш сторонников перемен
Марш «Народная инаугурация» прошел также в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Солигорске, Бобруйске, Жодино, Лиде, Кобрине, Барановичах, Волковыске, Жабинке. В Гомеле в отношении мирных демонстрантов силовики применили газ и стреляли в воздух.
Это был уже седьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 сентября в Беларуси «зафиксировано 22 протестные акции», сообщает пресс-служба МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)