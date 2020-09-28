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МВД отчиталось о задержанных на маршах «Народная инаугурация»

28.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

27 сентября в Беларуси «зафиксировано 22 протестные акции», сообщает пресс-служба МВД.

МВД отчиталось о задержанных на маршах «Народная инаугурация»

«Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», — говорится в сообщении.

По данным МВД, во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от пяти до 220 человек. Количество участников воскресной акции в Минске в сообщении ведомства не указывается.

«В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны, — отмечается в сообщении. — Кроме того, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело».

В Минске «во избежание чрезвычайных происшествий принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта», а также временно закрывались отдельные станции метро, отмечает пресс-служба.

«За прошедшие сутки на линию 102 столичной милиции поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на участников несанкционированных массовых мероприятий и с просьбами пресечь их действия», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщает ведомство, всего за прошедшие сутки по стране «задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям».

«К сожалению, игнорируя призывы соблюдать законодательство, многие участники выходили на проезжую часть, тем самым блокируя транспорт и подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, 27 сентября по всей Беларуси прошел марш сторонников перемен «Народная инаугурация». Самой массовой стала демонстрация в Минске, собравшая, по подсчетам журналистов и наблюдателей, от 70 до 100 тысяч участников. Шествие по центру столицы продолжалось более четырех часов.

Марш «Народная инаугурация» прошел также в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Солигорске, Бобруйске, Жодино, Лиде, Кобрине, Барановичах, Волковыске, Жабинке. В Гомеле в отношении мирных демонстрантов силовики применили газ и стреляли в воздух.

Это был уже седьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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27 сентября в Беларуси «зафиксировано 22 протестные акции», сообщает пресс-служба МВД.
 
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