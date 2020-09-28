Со средними столичными ценами. В Минске запускают кофейни брестской сети Paragraph

Источник материала: Tut.by

В Минске открывается первая кофейня сети из Бреста — Paragraph. До конца года владельцы планируют запустить в столице еще две свои точки. Узнали, как цены будут отличаться от областного центра, а также насколько дороже запустить такой бизнес в столице опытным предпринимателям.





Сеть кофеен Paragraph работает в Бресте и области с 2014 года, пять заведений открыты в Бресте, еще одна есть в Пинске и одна в Кобрине. Сеть развивают предприниматели Дмитрий Човган и Константин Демидович.

На днях в Минске на улице Кальварийская, 5 возле станции метро «Фрунзенская» открывается кофейня брестской сети Paragraph. Рядом с ними работает парикмахерская — тоже из Бреста. Директор по развитию сети Дмитрий Човган рассказывает, что они дружат с соседями и решили открываться вместе заранее, чтобы создавать такую общую точку притяжения.





Кофейня открывается довольно большая для такого типа заведений — на 50 посадочных мест.

— Это наша восьмая кофейня и первая за пределами Брестской области. Мы сейчас берем направление на места 100 «квадратов» и больше. Насколько мне известно, в Минске это будет самая большая кофейня.

До конца года в Минске планируют открыть еще две кофейни сети — одна будет на Независимости, 37, вторая — на Карла Маркса.













На Независимости, 37 заведение будет поменьше — до 40 мест. Но в этом здании уже есть кофейня — «Золотой гребешок», в соседнем доме на Независимости, 39 также две точки с кофе. Всего в районе Площади Победы мы насчитали как минимум 7 работающих кофеен. Что владельцы думают о такой конкуренции?

— К этому мы достаточно философски относимся. Когда в одном месте происходит скопление точек общепита, даже очень близких по концепту, это создает притяжение. Образно говоря, в одну кофейню целенаправленно поедет 10 человек в день, в две кофейни — 30 человек, в пять — 100 человек. Тот же положительный пример улиц Зыбицкая и Карла Маркса — это такие известные общепитовские места, это не то, чего можно бояться.

Човган говорит, в Европе почти все первые этажи домов в центре города выведены в нежилой фонд под кофейни и бары. Поэтому он уверен, что открытие новых заведений поможет развивать культуру общепита и в Беларуси.

Как будут отличаться цены в Бресте и Минске?





— Это моя боль, — лаконично отвечает на этот вопрос руководитель сети.

Дмитрий Човган поясняет, в компании он отстаивал идею равных цен на кофе, что в областном центре, что в столице. Но против очевидных различий в расходах не пойдешь.

— Цены будут чуть выше, чем в Бресте, но точно в районе средних по Минску. Аренда в Минске совершенно другая, зарплаты сотрудникам совершенно другие, к тому же мы набрали команду классных профессионалов — они мне очень нравятся, а чем профессиональнее человек, тем больше ему надо платить. Кроме того, мы будем возить десерты из нашего брестского цеха, для этого мы специально покупали микроавтобус-рефрижератор. Так что это тоже будут определенные расходы, — говорит Дмитрий.













Цены в Paragraph в Бресте:

Эспрессо — 2,70

Американо — 2,95

Капучино (маленький) — 3,60

Цены на такие же позиции в Минске:

Эспрессо — 3,00

Американо — 3,50

Капучино (маленький) — 4,00.

На сколько дороже открытие кофейни в Минске, есть ли совладельцы в столице и будет ли франшиза?





Дмитрий Човган также рассказал, как отличаются затраты на открытие кофейни в Минске и в Бресте.

— Строители дороже на 20−30%, аренда дороже, чем в Бресте порой в два раза, при этом ты часто платишь аренду еще во время ремонта помещения — до его открытия, стройматериалы — почти та же стоимость. Со второй и третьей кофейней дела идут быстрее, некоторые процессы мы оптимизировали, так что себестоимость открытия остальных заведений в Минске будет не сильно отличаться от Бреста.

По итогу, первая кофейня в Минске обошлась владельцам Paragraph примерно на 30−40% дороже, чем заведение в Бресте.













У компании есть глобальный план открыть в Беларуси 50 кофеен, по Минску такой точной цифры нет, владельцы хотят присмотреться, как пойдет бизнес в столице.

— Я думаю, что мы откроем три кофейни и на полгода остановимся, чтобы присмотреться и все осмыслить. По моим ощущениям, я бы хотел в столице 15−20 наших кофеен, чтобы мы могли уже уйти из центра города. В Бресте у нас есть одна кофейня в спальном районе, это, наверное, один из самых старых «спальников города» и мы очень довольны тем, как там работает заведение — некоторые показатели продаж даже превышают центр, — говорит Дмитрий Човган.

Столичный проект кофейни Човган и Демидович запускают с бизнес-партнером из Бреста, бизнесмены из Минска в проекте не участвуют. Уточняем, не было ли планов продавать франшизу для других городов? Човган поясняет, что таких планов нет, хотя предложения уже поступали.





— В моем понимании, кофейный бизнес отражает характер команды, поэтому, когда ты продаешь франшизу, ты не всегда можешь попасть на человека, который мыслит также. Это не означает, что мы никогда к этому не придем. Но пока мы этот вариант не рассматриваем. Кроме того, пока что наше законодательство не отточено под франшизу, — говорит руководитель.