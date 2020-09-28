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20 лет служил в МВД, но увидел около дома автозаки и «охр***л». Как экс-силовик столкнулся с суровой реальностью

28.09.2020 15:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Экс-сотрудник МВД Виталий Кистерный написал в своем фейсбук пост о том, как его чуть не задержали прямо около дома. 

«Ну, никогда бы не подумал, что меня попытаются задержать, посадить в какой-то из автозаков. Я выехал на велике, из дома, в 3-х км от митинга. Что вообще происходит? Я Вам скажу – это не нормально! И это из окна видел мой сын, спрашивая маму: «А что, мой папа преступник?» 20 лет службы в МВД. Класс». Из комментариев стало известно, что только удостоверение помогло Виталию не оказаться в РУВД тем днем. 

Когда и по каким причинам Виталий ушел со службы в органах, неизвестно. Сейчас он работает в издании «БелНовости», которое нейтрально освещает события в Беларуси. 

Сейчас под постом Виталия больше 100 комментариев. В большинстве своем люди пишут, что экс-сотрудник «получил по заслугам». Самый частый вопрос от комментаторов: «Ну и как ашчушчэния?». На него Виталий отвечает по-разному, но чаще всего суть такая: «Я просто охр**ел от происходящего». 

Комментаторы не понимают, как можно служить 20 лет в органах и удивляться, что под домом квартиры в Минске в воскресенье стоят автозаки. Виталий объясняет свою позицию так: «Знаете, служил честно. И мне не стыдно за то, что я делал <...> Вы помогали строить то, что есть сейчас. Хотя бы просто молчаливым согласием. И как и мы – молчавшие – виноваты, так же и вы. Имеем, что заслужили своим молчанием и безразличием». 

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-сотрудник МВД Виталий Кистерный написал в своем фейсбук пост о том, как его чуть не задержали прямо около дома.  «Ну, никогда бы не подумал, что меня попытаются...
 
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