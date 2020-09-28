Николай Сигневич вернулся в БАТЭ

Источник материала: Tut.by

В БАТЭ после полуторалетнего легионерского этапа вернулся Николай Сигневич, сообщается на сайте клуба.





Напомним, этот футболист защищал цвета БАТЭ в течение двух промежутков — в сезонах 2014−16 и 2017−18: суммарно провел 158 официальных поединков, забил 44 мяча и отдал 21 результативную передачу. В составе борисовского клуба он пять раз завоевывал золотые медали отечественного топ-дивизиона (2014−18), национальные Кубок (2015) и Суперкубок (2014), участвовал в групповых турнирах Лиги чемпионов-2014/15 и -2015/16.

После этого Сигневич отыграл в венгерском «Ференцвароше», с которым дважды брал чемпионский титул (2018/19, 2019/20).

Минувшим летом нападающий перебрался в российские «Химки». Однако всего через 17 дней расстался с представителем премьер-лиги.