ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Сигневич вернулся в БАТЭ

28.09.2020 15:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В БАТЭ после полуторалетнего легионерского этапа вернулся Николай Сигневич, сообщается на сайте клуба.


Напомним, этот футболист защищал цвета БАТЭ в течение двух промежутков — в сезонах 2014−16 и 2017−18: суммарно провел 158 официальных поединков, забил 44 мяча и отдал 21 результативную передачу. В составе борисовского клуба он пять раз завоевывал золотые медали отечественного топ-дивизиона (2014−18), национальные Кубок (2015) и Суперкубок (2014), участвовал в групповых турнирах Лиги чемпионов-2014/15 и -2015/16.

После этого Сигневич отыграл в венгерском «Ференцвароше», с которым дважды брал чемпионский титул (2018/19, 2019/20).

Минувшим летом нападающий перебрался в российские «Химки». Однако всего через 17 дней расстался с представителем премьер-лиги.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он пробыл легионером полтора года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси резко пожелтели туи. Что с ними делать - рассказала эксперт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика