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Николай Сигневич вернулся в БАТЭ
Источник материала: Tut.by
В БАТЭ после полуторалетнего легионерского этапа вернулся Николай Сигневич,
Напомним, этот футболист защищал цвета БАТЭ в течение двух промежутков — в сезонах 2014−16 и 2017−18: суммарно провел 158 официальных поединков, забил 44 мяча и отдал 21 результативную передачу. В составе борисовского клуба он пять раз завоевывал золотые медали отечественного топ-дивизиона (2014−18), национальные Кубок (2015) и Суперкубок (2014), участвовал в групповых турнирах Лиги чемпионов-2014/15 и -2015/16.
После этого Сигневич отыграл в венгерском «Ференцвароше», с которым дважды брал чемпионский титул (2018/19, 2019/20).
Минувшим летом нападающий перебрался в российские «Химки». Однако
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Он пробыл легионером полтора года.
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