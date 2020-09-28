В Беларуси резко пожелтели туи. Что с ними делать - рассказала эксперт

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе многие дачники и владельцы приусадебных участков отметили, что туи, сосны, пихты и другие хвойные резко пожелтели. Стоит ли волноваться из-за этого необычного явления? Нужно ли растения лечить? Ситуацию разъяснила научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Анастасия Гулис.





На резкое пожелтение хвойных и вечнозеленых растений обратили внимание и ботаники. Такая смена цвета кроны удивила даже профессионалов.

— Но на самом деле у всех растений, в том числе и у хвойных, листья опадают. Вечнозеленость — это понятие очень условное. Это означает лишь то, что лист живет больше, чем один сезон.





Как объяснила Анастасия Гулис, сейчас, когда на улице осень, у обычных листопадных деревьев лист желтеет, опадает. У хвойных растений происходит то же самое. Это нормальное явление. Правда, в этом году оно очень сильно выражено.

— Обычно лист опадает потихоньку, желтение происходит не так одномоментно. Вносит коррективы в этот процесс и длительная летняя и весенняя засуха, во время которой часть хвои опадает раньше, еще летом. В этом году было достаточное количество осадков на протяжении весны и лета, а именно осенью достаточно долго не было сильного дождя. А обычно именно из-за ветра и дождя отмирающая пожелтевшая хвоя высыпается. В этом году она задержалась и висит, и очень смущает садоводов и просто любителей природы.

К слову, у сосны средняя продолжительность жизни хвоинки составляет 2−4 года. У туи опадают не отдельные хвоинки, а целые веточки, которые находятся внутри кроны. Обычно они держатся 5−7 лет, потом рыжеют и осыпаются. У ели хвоя должна держаться в среднем 5−6 лет. У пихты, в зависимости от вида, этот период составляет от 3 до 7 лет.





Так что делать с деревьями?

Анастасия Гулис уверяет: с пожелтевшими хвойными и вечнозелеными растениями специально делать ничего не надо. Единственное — перед наступление серьезного похолодания рекомендуется сделать влагозарядный полив.

— Это касается всех хвойных растений, а также вечнозеленых растений, например, рододендронов, магонии падуболистной, самшита. Желательно на зиму их полить, чтобы все ткани растения перед зимой были хорошо напитаны влагой. Это позволит вечнозеленым растениям сохранить красоту листвы зимой и в следующем сезоне.





Влагозарядный полив обычно производят в конце октября или в ноябре. На улице должна быть небольшая плюсовая температура, чтобы при поливе вода впитывалась в почву.

— Сигналом к проведению полива служат ночные заморозки. Чаще поступают так: ночью был заморозок, днем почва оттаяла, и можно поливать.





Такой полив производят один-два раза, можно с промежутком в одну неделю.

Под взрослую тую ростом с человека нужно вылить 2−3 ведра воды, под растение поменьше достаточно одного ведра. Лить надо не по кроне, чтобы не было перепада температур, а под корни.

— Если желтые иголки все же смущают, можно аккуратно потрясти дерево щеткой, чтобы вытрясти хвоинки. Также при необходимости стоит провести санитарную обрезку.

Кстати, часто у начинающих садоводов возникает еще один вопрос, касающихся зимовки хвойных. Многих смущает покраснение (порыжение) всей кроны туй, а также сплошное пожелтение хвои у сосен с наступлением холодов. Однако это естественный процесс, связанный с обменом веществ данных видов, поэтому не стоит понапрасну волноваться. Данного недостатка лишен популярный сорт туи западной Smaragd, а у ряда сосен данная особенность используется при селекционном процессе, когда отбираются формы с максимально желтой хвоей, которые зимой выглядят совсем золотыми.