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В Германии пьяный белорус на фуре устроил аварию и уехал с места ДТП
Источник материала: Tut.by
В Германии пьяный дальнобойщик из Беларуси устроил аварию и скрылся с места ДТП,
Происшествие случилось в утром 26 сентября на трассе А1. Установлено, что водитель фуры, выезжая с парковки, врезался в грузовик. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, но виновник аварии с места происшествия уехал.
Полицейские нашли разбитую фуру недалеко от места аварии. Выяснилось, что 40-летний белорус проехал по автобану несколько километров, свернул на ближайшую парковку и там лег спать.
По внешним признакам белорус был пьян. Тест на алкоголь показал два промилле. Полицейские возбудили на водителя дела за езду пьяным и съезд с места аварии.
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Тест на алкоголь показал два промилле.
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