В Германии пьяный белорус на фуре устроил аварию и уехал с места ДТП

Источник материала: Tut.by

В Германии пьяный дальнобойщик из Беларуси устроил аварию и скрылся с места ДТП, сообщили в местной полиции.



Фото: innenministerium.bayern.de

Происшествие случилось в утром 26 сентября на трассе А1. Установлено, что водитель фуры, выезжая с парковки, врезался в грузовик. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, но виновник аварии с места происшествия уехал.

Полицейские нашли разбитую фуру недалеко от места аварии. Выяснилось, что 40-летний белорус проехал по автобану несколько километров, свернул на ближайшую парковку и там лег спать.

По внешним признакам белорус был пьян. Тест на алкоголь показал два промилле. Полицейские возбудили на водителя дела за езду пьяным и съезд с места аварии.