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Любой формы и дизайна. Воротнички - тренд нового сезона

28.09.2020 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стилист Кристина Приданова обратила внимание на интересный микротренд этого сезона — воротнички. Несмотря на то, что они были замечены на модных показах уже как минимум 2-3 года назад, но именно в этом году, по ее мнению, достигли своего апогея.

Воротник может быть абсолютно любой формы и любого дизайна, главное, чтобы он был заметен и возможно даже "играл главную роль" в аутфите. В целом это довольно специфическое украшение для наряда, которое создает эдакий образ то ли школьницы, то ли учительницы, то ли Мэри Поппинс.

Также здесь присутствует яркий ретрооттенок, а ретрообразы — одни из самых сложных и рискованных, поскольку могут добавить возраста и велик риск выглядеть как на тематической вечеринке.

Те, кто застал советскую школьную форму, могут испытать яркие чувства ностальгии: в то время коллекция воротничков, как правило, у девочек была большой — повседневные, парадные, простые и ажурные.

Выбрав такой декоративный элемент сейчас, помните о том, что необходимо выдержать стилистическое настроение образа в целом, а также объективно оценить свое отражение в зеркале на предмет соответствия воротничка вашему возрасту, статусу, фактуре.

Стоимость этого супермодного декора вполне доступная, если только воротничок не расшит кристаллами Swarovski — инвестировать в краткосрочные тренды просто невыгодно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от H&M (@hm)

В любом случае всегда можно пойти по самому простому пути: надевать поверх блузки джемпер или жилет, выправляя воротник наружу. И — вуаля! Вы в тренде!

 

 
 
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Стилист Кристина Приданова обратила внимание на интересный микротренд этого сезона - воротнички
 
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