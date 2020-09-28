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Любой формы и дизайна. Воротнички - тренд нового сезона
Источник материала: Tut.by
Стилист
Воротник может быть абсолютно любой формы и любого дизайна, главное, чтобы он был заметен и возможно даже "играл главную роль" в аутфите. В целом это довольно специфическое украшение для наряда, которое создает эдакий образ то ли школьницы, то ли учительницы, то ли Мэри Поппинс.
Также здесь присутствует яркий ретрооттенок, а ретрообразы — одни из самых сложных и рискованных, поскольку могут добавить возраста и велик риск выглядеть как на тематической вечеринке.
Те, кто застал советскую школьную форму, могут испытать яркие чувства ностальгии: в то время коллекция воротничков, как правило, у девочек была большой — повседневные, парадные, простые и ажурные.
Выбрав такой декоративный элемент сейчас, помните о том, что необходимо выдержать стилистическое настроение образа в целом, а также объективно оценить свое отражение в зеркале на предмет соответствия воротничка вашему возрасту, статусу, фактуре.
Стоимость этого супермодного декора вполне доступная, если только воротничок не расшит кристаллами Swarovski — инвестировать в краткосрочные тренды просто невыгодно.
В любом случае всегда можно пойти по самому простому пути: надевать поверх блузки джемпер или жилет, выправляя воротник наружу. И — вуаля! Вы в тренде!
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Стилист Кристина Приданова обратила внимание на интересный микротренд этого сезона - воротнички
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