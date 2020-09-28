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В Минске грузовик оборвал контактную сеть: повреждены три авто
Источник материала: Tut.by
Грузовик оборвал контактную сеть на пересечении улиц Тимирязева и Орловской в столице,
По информации издания, грузовик перевозил на платформе трактор, стрела которого оборвала контактную сеть. Провода и растяжки, по словам очевидцев, упали на три легковых автомобиля.
Как сообщили в «Минсктрансе», с 13.13 на проспекте Пушкина в направлении улицы Тимирязева из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 14 и № 58. Движение организовано по проспекту Пушкина, улицам Притыцкого и Кальварийской.
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Происшествие случилось днем 28 сентября на пересечении улиц Тимирязева и Орловской.
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