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Главреду «Нашей Нивы» присудили штраф

28.09.2020 15:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главного редактора издания «Наша Нива» Егора Мартиновича 28 сентября признали виновным в участии в акции протеста. В ночь с 10 на 11 августа в районе Пушкинской его вытащили из машины силовики, а родственники больше суток не знали, где он.

28 сентября суд Заводского района Минска признал Мартиновича виновным в участии в незаконном массовом мероприятии, наказав его штрафом в 405 рублей. Суд полагает, что главред издания принимал участие в массовых акциях протеста в районе Пушкинской в ночь с 10 на 11 августа. Тогда машину Мартиновича остановили силовики, вытащили его силой, бросили в автозак, избили, а ночь он провел на земле одного из РУВД столицы. Родные при этом почти два дня не знали, где он.

Кроме административного дела, Мартинович сейчас является подозреваемым по уголовному делу о клевете за опубликованный на сайте «Нашей Нивы» материал о том, что «диджея перемен» Влада Соколовского в ЦИП избивал заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

Мартинович находился под стражей на Окрестина трое суток. 26 сентября, в субботу, его отпустили, но оставили в статусе подозреваемого по делу об участии в несанкционированной акции протеста. Главред говорит, его совесть чиста, а лишение свободы называет бессмысленным.

Фото: БелаПАН

 
Теги: Минск
 
 
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Главного редактора издания «Наша Нива» Егора Мартиновича 28 сентября признали виновным в участии в акции протеста. В ночь с 10 на 11 августа в районе Пушкинской его...
 
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