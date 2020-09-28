Шпионское дело. В Подмосковье судят белоруса по обвинению в похищении и вывозе в Украину офицера ФСБ

Сильных Новостей » Слушание этого странного дела начнется 30 сентября в Домодедовском городском суде. Потерпевшим по делу признан бывший офицер ФСБ. Подробности от «





Уголовное дело поступило в суд в июле, но начало процесса дважды откладывалось. Мужчине инкриминируется совершение преступлений по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, санкция — от 5 до 12 лет лишения свободы), ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере, от 8 до 15 лет) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, от 7 до 15 лет).





Также в совершении этих преступлений подозреваются еще двое гомельчан, которые объявлены в международный розыск. Предположительно, мужчины скрываются в Украине.





Напомним, предысторию этого дела со шпионским подтекстом и белыми пятнами.





Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года на основании заявления Романа Фиалковского. В прошлом он лейтенант ФСБ, со службы уволился и работает в сфере IT-технологий.





По словам потерпевшего, в августе того года ночью трое неизвестных ворвались в его коттедж, сделали ему некую парализующую инъекцию, а затем на его же Range Rover Sport вывезли в Беларусь, некоторое время продержали в Гомеле, а затем отвезли в Украину. По дороге у него якобы вымогали 15 миллионов рублей. В Украине сразу после пересечения границы Фиалковскому надели на голову мешок, отвезли в частный дом и держали в подвале. Потом, пригрозив, сказали молчать и отпустили. Мужчина пешком отправился в Россию.





12 сентября 2018 года в два часа ночи россиянина задержали в зоне таможенного поста Новые Яриловичи. При досмотре в его кармане обнаружили «специальное техническое средство негласного получения информации, закамуфлированное под шариковую авторучку». Потом было следствие, во время которого он сумел написать и отправить в Россию заявление о его похищении, и суд, где он свою вину полностью признал. 7 марта 2019 года Фиалковского наказали штрафом и отпустили с миром. Он смог вернуться домой.





Российские правоохранители пришли к выводу, что к похищению Фиалковского причастны белорусы. 5 апреля 2019 года они были объявлены в розыск. Одного из них задержали 11 августа, когда он пытался пересечь границу с Эстонией.





Как пояснил изданию «Коммерсантъ» адвокат гомельчанина Александр Мелешко, его подзащитный свою вину не признает. По словам защитника, обвиняемый, «имеющий вид на жительство в России и обосновавшийся в Санкт-Петербурге, давно занимался здесь строительным бизнесом. Летом 2018 года он приехал в Москву по делам и остановился в квартире своего земляка — члена сборной России по водному поло. Мужчина в это время серьезно повредил ногу, еле ходил, используя костыли. Тогда же к спортсмену в гости приехал из Гомеля брат со своим приятелем. Целью их визита, как они якобы поясняли, была покупка Range Rover Sport Романа Фиолковского.





Осматривать его автомобиль отправился и Андрей Ц., которому надоело сидеть дома. Правда, по его словам, он внутрь коттеджа не заходил. Да и участвовать в похищении не мог, так как с трудом передвигался, да к тому же являлся инвалидом — после несчастного случая при работе на столярном станке у него нет пальцев на левой руке». Согласно версии обвиняемого, продавцу машины сообщили, что собираются ехать в Беларусь и на Украину, а тот попросил взять его собой. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках.





«Андрей Ц. — это простой парень, работяга, который совершенно случайно оказался втянут в запутанную историю», — полагает адвокат Мелешко, надеющийся, что суд в ней разберется.





К месту заметить, что для потерпевшего Фиалковского его приключения в Украине также не закончились. Прокуратура не согласилась со слишком мягким приговором в виде штрафа и решила его обжаловать. Однако обвиняемый в суд не явился, его объявили в розыск.







