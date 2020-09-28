﻿ Неизвестный напал на обменник в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный напал на обменник в Минске

28.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Разбойное нападение произошло 24 сентября на территории Фрунзенского района.

К одному из обменников подошел мужчина в маске. Дождавшись, когда кассир выйдет на перерыв, он подошел к ней и угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал отдать ему имеющиеся в кассе деньги, сообщает Следственный комитет.

Забежав обратно в помещение, сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего мужчина убежал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 («Разбой») УК РБ. Нападавшего разыскивает милиция.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбойное нападение произошло 24 сентября на территории Фрунзенского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Со средними столичными ценами. В Минске запускают кофейни брестской сети Paragraph
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика