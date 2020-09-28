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Президент Франции готов встретиться со Светланой Тихановской

28.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она сама того пожелает и сделает запрос о встрече, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.



"Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита", - сказал Атталь на брифинге в понедельник.

Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента страны.
 
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она сама того пожелает и сделает запрос о встрече,...
 
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