Михаил Шуфутинский женился на молодой танцовщице









Популярный музыкант 72-летний Михаил Шуфутинский женился на танцовщице Светлане Уразовой. Об этом сообщает ТСН со ссылкой эфир шоу Андрея Малахова.





Музыкант рассказал, что впервые увидел девушку еще 25 лет назад в 18-летнем возрасте. Он влюбился с первого взгляда, но был женат и не смог добиться расположения юной девушки.





Уразова работала в балете Шуфутинского и поддержала его, когда в 2015 году умерла жена музыканта Маргарита. Пара прожила вместе 40 лет и Шуфутинский впал в затяжную депрессию.





Исполнитель отметил, что именно получив поддержку от Светланы в трудный момент, у него вспыхнули к ней чувства. Ради молодой возлюбленной певец даже похудел на 30 кг.