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Михаил Шуфутинский женился на молодой танцовщице

28.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избранница певца на 25 лет младше него. Столько же времени прошло со дня их знакомства.



Популярный музыкант 72-летний Михаил Шуфутинский женился на танцовщице Светлане Уразовой. Об этом сообщает ТСН со ссылкой эфир шоу Андрея Малахова.

Музыкант рассказал, что впервые увидел девушку еще 25 лет назад в 18-летнем возрасте. Он влюбился с первого взгляда, но был женат и не смог добиться расположения юной девушки.

Уразова работала в балете Шуфутинского и поддержала его, когда в 2015 году умерла жена музыканта Маргарита. Пара прожила вместе 40 лет и Шуфутинский впал в затяжную депрессию.

Исполнитель отметил, что именно получив поддержку от Светланы в трудный момент, у него вспыхнули к ней чувства. Ради молодой возлюбленной певец даже похудел на 30 кг.
 
Теги: знакомства
 
 
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Избранница певца на 25 лет младше него. Столько же времени прошло со дня их знакомства.
 
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