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Люди под приказом — фильм Onliner. Белорусские силовики о событиях после выборов (видео)
Источник материала: Onliner
Нельзя сказать «бывшие силовики», потому что они остаются верны своей профессии. Но по факту никто из героев фильма уже не работает — люди не сошлись характерами, принципами и оценками происходящих событий с руководством. Вспоминаем, как развивались события, и пробуем еще раз понять, что происходит за щитами.
Что думают по этому поводу те, кто остался на службе (или более того — вернулся)? Читайте в среду.
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Нельзя сказать «бывшие силовики», потому что они остаются верны своей профессии. Но по факту никто из героев фильма уже не работает — люди не сошлись характерами,...
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