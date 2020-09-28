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Люди под приказом — фильм Onliner. Белорусские силовики о событиях после выборов (видео)

28.09.2020 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нельзя сказать «бывшие силовики», потому что они остаются верны своей профессии. Но по факту никто из героев фильма уже не работает — люди не сошлись характерами, принципами и оценками происходящих событий с руководством. Вспоминаем, как развивались события, и пробуем еще раз понять, что происходит за щитами.

Что думают по этому поводу те, кто остался на службе (или более того — вернулся)? Читайте в среду.

 
 
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Нельзя сказать «бывшие силовики», потому что они остаются верны своей профессии. Но по факту никто из героев фильма уже не работает — люди не сошлись характерами,...
 
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