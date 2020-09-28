Люди под приказом — фильм Onliner. Белорусские силовики о событиях после выборов (видео)

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Нельзя сказать «бывшие силовики», потому что они остаются верны своей профессии. Но по факту никто из героев фильма уже не работает — люди не сошлись характерами, принципами и оценками происходящих событий с руководством. Вспоминаем, как развивались события, и пробуем еще раз понять, что происходит за щитами.