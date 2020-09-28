Открыта первая потенциальная планета в другой галактике

Источник материала: Onliner

В пределах нашей галактики Млечный путь астрономы регулярно регистрируют новые планеты. За пределами Солнечной системы их насчитываются тысячи. Сегодня стало известно, что была замечена и первая предполагаемая экстрагалактическая планета. Она находится в галактике Водоворот.

Об этом в препринте научной публикации на Arxiv.org рассказывает команда ученых из США и Китая. Объект, который является кандидатом в планету в галактике Водоворот NGC 5194, получил обозначение M51-ULS-1b. Он находится на расстоянии 23 млн световых лет от Земли.

Ученые описывают систему, в которой находится вероятная планета. Это двойная система с центром в виде массивного объекта. Вероятно, им является черная дыра или нейтронная звезда, которая пожирает своего соседа. Именно благодаря мощному рентгеновскому сигналу астрономы и обратили свой взор в ту точку небосвода.





Этот сигнал был маленьким. Излучение блокировалось на три часа. Ученые предположили, что причиной блокировки может быть транзит планеты между источником излучения и наблюдателем на Земле. За точкой продолжат наблюдение, постараются выяснить физические свойства первой экстрагалактической планеты. Пока предполагается, что она может быть газовым гигантом.