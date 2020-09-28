|
Открыта первая потенциальная планета в другой галактике
Источник материала: Onliner
В пределах нашей галактики Млечный путь астрономы регулярно регистрируют новые планеты. За пределами Солнечной системы их насчитываются тысячи. Сегодня стало известно, что была замечена и первая предполагаемая экстрагалактическая планета. Она находится в галактике Водоворот.
Об этом в препринте научной публикации на
Ученые описывают систему, в которой находится вероятная планета. Это двойная система с центром в виде массивного объекта. Вероятно, им является черная дыра или нейтронная звезда, которая пожирает своего соседа. Именно благодаря мощному рентгеновскому сигналу астрономы и обратили свой взор в ту точку небосвода.
Этот сигнал был маленьким. Излучение блокировалось на три часа. Ученые предположили, что причиной блокировки может быть транзит планеты между источником излучения и наблюдателем на Земле. За точкой продолжат наблюдение, постараются выяснить физические свойства первой экстрагалактической планеты. Пока предполагается, что она может быть газовым гигантом.
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пределах нашей галактики Млечный путь астрономы регулярно регистрируют новые планеты. За пределами Солнечной системы их насчитываются тысячи. Сегодня стало...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)