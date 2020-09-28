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Чем полезна брокколи и как ее лучше готовить

28.09.2020 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брокколи — прекрасный, вкусный овощ, который можно есть и сырым, и термически обработанным. Поговорим о том, какие у брокколи полезные свойства и какие блюда с ней отлично впишутся в рацион.

Вот в чем преимущества этого овоща:

  • Богат микроэлементами и витаминами, особенно С и К.
  • По содержанию витамина А превосходит все капустные растения.
  • Брокколи — природный онкопротектор, а также содержит вещества, способные эффективно противостоять росту не только онкоклеток, но и распространению вируса герпеса.
  • Калорийность брокколи низкая — 34 ккал на 100 г, так что овощ хорош для худеющих.

После нескольких дней хранения содержание витамина C падает вдвое, поэтому держать брокколи лучше в холодильнике. Витамины дольше сохраняет замороженная брокколи, при условии, что в процессе хранения и транспортировки она не подвергалась разморозке.


Фото: pixabay.com

Несколько кулинарных идей, чтобы готовить полезные и вкусные блюда с брокколи:

  • Запеканка: яйца, брокколи, томат, сыр, зелень.
  • Салат витаминный: брокколи, редис, цветная капуста, клюква, лук, изюм, зелень.
  • Второе: рис, курица, брокколи, томаты.
  • Теплый салат: брокколи, курица, морковь, специи.
  • Картофельное пюре: отварные брокколи и картофель (взбить блендером), специи.
  • Оладьи: брокколи (предварительно отварить и измельчить), мука цельнозерновая, яйцо, специи.
  • Салат: брокколи, кукуруза, болгарский перец, сыр фета.
  • Рыба, запеченная с брокколи, специями и лимонным соком.
  • Перловка с индейкой, брокколи и миндалем.

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Брокколи - прекрасный, вкусный овощ, который можно есть и сырым, и термически обработанным. Поговорим о том, какие у него полезные свойства и какие блюда с брокколи...
 
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