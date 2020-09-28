Чем полезна брокколи и как ее лучше готовить

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Брокколи — прекрасный, вкусный овощ, который можно есть и сырым, и термически обработанным. Поговорим о том, какие у брокколи полезные свойства и какие блюда с ней отлично впишутся в рацион.



Марта Марудова Диетолог-нутрициолог , ведущий специалист медицинского центра снижения веса , ведущий специалист медицинского центра снижения веса

Вот в чем преимущества этого овоща:

Богат микроэлементами и витаминами, особенно С и К.

По содержанию витамина А превосходит все капустные растения.

Брокколи — природный онкопротектор, а также содержит вещества, способные эффективно противостоять росту не только онкоклеток, но и распространению вируса герпеса.

Калорийность брокколи низкая — 34 ккал на 100 г, так что овощ хорош для худеющих.

После нескольких дней хранения содержание витамина C падает вдвое, поэтому держать брокколи лучше в холодильнике. Витамины дольше сохраняет замороженная брокколи, при условии, что в процессе хранения и транспортировки она не подвергалась разморозке.



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Несколько кулинарных идей, чтобы готовить полезные и вкусные блюда с брокколи:

Запеканка: яйца, брокколи, томат, сыр, зелень.

яйца, брокколи, томат, сыр, зелень. Салат витаминный: брокколи, редис, цветная капуста, клюква, лук, изюм, зелень.

брокколи, редис, цветная капуста, клюква, лук, изюм, зелень. Второе: рис, курица, брокколи, томаты.

рис, курица, брокколи, томаты. Теплый салат: брокколи, курица, морковь, специи.

брокколи, курица, морковь, специи. Картофельное пюре: отварные брокколи и картофель (взбить блендером), специи.

отварные брокколи и картофель (взбить блендером), специи. Оладьи: брокколи (предварительно отварить и измельчить), мука цельнозерновая, яйцо, специи.

брокколи (предварительно отварить и измельчить), мука цельнозерновая, яйцо, специи. Салат: брокколи, кукуруза, болгарский перец, сыр фета.

брокколи, кукуруза, болгарский перец, сыр фета. Рыба, запеченная с брокколи, специями и лимонным соком.

запеченная с брокколи, специями и лимонным соком. Перловка с индейкой, брокколи и миндалем.