В Соколе построят квартал для 2300 человек

В жилом районе Сокол появится девять новых многоэтажек. Квартиры планируют строить для нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Источник: minsknews.by

Территория, отведенная под многоквартирное жилье, ограничена ул. Ромашкина — продолжением ул. Гризодубовой, земельным участком существующей школы и зеленой зоной, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Это будут 9-10-этажные здания, в каждом по 2-3 подъезда — всего около 850 квартир. Часть будет возводить МАПИД, часть — Минский домостроительный комбинат.

Парковки будут только снаружи застройки, а во дворах — спортивные и детские площадки, места отдыха. По планам еще три открытых двухэтажных паркинга. В общей сложности в квартале предусмотрено одно машино-место на квартиру.

По соседству в пешей доступности находятся школа и два детских сада. В новом квартале дополнительная социальная инфраструктура не предпoлагается.