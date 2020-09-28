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В Соколе построят квартал для 2300 человек
Источник материала: Навiны
В жилом районе Сокол появится девять новых многоэтажек. Квартиры планируют строить для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Территория, отведенная под многоквартирное жилье, ограничена ул. Ромашкина — продолжением ул. Гризодубовой, земельным участком существующей школы и зеленой зоной, сообщает агентство
Это будут 9-10-этажные здания, в каждом по 2-3 подъезда — всего около 850 квартир. Часть будет возводить МАПИД, часть — Минский домостроительный комбинат.
Парковки будут только снаружи застройки, а во дворах — спортивные и детские площадки, места отдыха. По планам еще три открытых двухэтажных паркинга. В общей сложности в квартале предусмотрено одно машино-место на квартиру.
По соседству в пешей доступности находятся школа и два детских сада. В новом квартале дополнительная социальная инфраструктура не предпoлагается.
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В жилом районе Сокол появится девять новых многоэтажек. Квартиры планируют строить для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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