Перетекут ли белорусские грузы в российские порты?

Беларусь намерена направлять свои грузы в российские порты на фоне кризисных отношений со странами Балтии. Пока в этих планах больше политики, а не экономики.



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Новый терминал

Самой обсуждаемой темой недавней встречи Александра Лукашенко с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко стало предложение о строительстве совместного терминала в морском порту. Лукашенко рассказал, что обсуждал проект с Владимиром Путиным, который «загорелся этим вопросом».

Лукашенко даже нашел деньги на строительство терминала. На эти цели, по его словам, могут быть выделены средства, сэкономленные при строительстве Белорусской АЭС. На атомную станцию выделили кредит в 10 млрд долларов, но грандиозная стройка обойдется менее чем 7 млрд долларов, говорил ранее Лукашенко.

После встречи во Дворце независимости Дрозденко рассказал журналистам, что в морском порту Усть-Луга уже строится три терминала. Беларусь могла бы войти в один из проектов, предложил губернатор Ленинградской области. Самый недорогой проект стоит 2,5 млрд российский рублей (32,5 млн долларов), самый дорогой — 25 млрд российских рублей (325 млн долларов).

Какие терминалы уже строятся?

По данным «Росморпорта», в Усть-Луге строятся три терминала, предназначенные для перевалки разных грузов и имеющие разную мощность.

Железнодорожный оператор «Новотранс» строит универсальный терминал Lugaport для перевалки генеральных, навалочных, зерновых и пищевых грузов мощностью 24,3 млн тонн в год. Первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию к началу 2023 года, вторую — к началу 2024 года и третью очередь — к концу 2024 года.

Компания «Ультрамар» строит терминал по перевалке минеральных удобрений мощностью 15 млн тонн в год и генеральных и насыпных грузов мощностью 10 млн тонн в год. Строительство планируется завершить к 2022 году. Логистический оператор планирует перегружать продукцию компаний «Фосагро», «Уралхим», «Акрон», «Уралкалий», «Металлоинвест».

Компания «Еврохим» строит терминал по перевалке минеральных удобрений мощностью 6 млн тонн в год. Работы планируется завершить в 2023 году.

Все три компании публично не заявляли о своем сотрудничестве с белорусскими властями.

Больше политики, чем экономики

Какие грузы Беларусь хочет переваливать через новые мощности в России, не сообщается. Ранее речь шла о перенаправлении нефтяных потоков в российские порты в ответ на санкции стран Балтии против белорусских чиновников.

Беларусь ежегодно отправляет на экспорт 10-11 млн тонн нефтепродуктов. Половина идет через балтийские порты. Были и тестовые поставки через Россию.

В 2018 году белорусский бензин отправлялся за границу через Усть-Лугу. Но, по данным международного ценового агентства Argus Media , прибыльность тех поставок была ниже примерно на 10 долларов за тонну по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии, несмотря на скидку Российской железной дороги в размере 50% к тарифам на перевозки нефтепродуктов из Беларуси на припортовые станции, действующую до конца 2025 года. По данным трейдеров, в Беларуси приняли решение о прекращении экспорта через Усть-Лугу.

Сейчас белорусские власти снова вернулись к этой теме. Как рассказали Naviny.by в концерне «Белнефтехим», в ведомстве работают над условиями поставок.

«Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», — рассказывал в начале сентября Лукашенко.

Минеральные удобрения пока также поставляются через балтийские порты. Беларусь имеет отлаженную логистическую схему поставок грузов в Клайпеду. «Беларуськалий» владеет 30% в терминале Birių krovinių terminalas (BKT), а Белорусская калийная компания выкупила портового агента Fertimara. В 2019 году BKT перевалила 10 млн тонн грузов. Почти все они были удобрениями «Беларускалия». По сравнению с российскими портами доставка грузов в страны Балтии занимает меньше времени, а перевалка обходится дешевле.

«Мы сейчас грузим через Клайпеду. Это не только экономически выгодно, но и очень быстро. Мы можем доставить товар в порт за двое суток. Конкурент может везти до десяти дней. А построить терминал — это дело не одного дня и не одного месяца. Это очень-очень отдаленный проект. И эта тема сильно политизирована», — сказал Naviny.by собеседник на калийном рынке.