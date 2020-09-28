Романчук: частный бизнес в Беларуси перешел в режим выживания

Источник материала: Sputnik Беларусь

Очередной Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября. Изначально планировалось провести встречи белорусской и российской сторон в Минске и Минской области, однако за несколько дней до начала форума решили обсудить все вопросы в режиме видеоконференции из-за COVID-19. Чего ждать от этого форума экономистам и представителям малого и среднего бизнеса, в программе "Деньги и мир" рассуждает Ярослав Романчук.

"Многие общественные организации, которые работали, в том числе, и с Россией, в частности, бизнес-союзы, в них белорусы достаточно критично и с озабоченностью относятся к тому, что происходит в Беларуси. Глава одного из самых авторитетных союзов говорит, что при отсутствии диалога и угроз для безопасности возможен социальный взрыв с непредсказуемыми последствиями. Уровень недоверия достиг такого масштаба, что частный бизнес перешел в режим выживания. Система не восстановится сразу, ей нужен год-два", ― считает Романчук.

Он также добавляет, что если российская сторона сможет убедить власти начать переговоры внутри страны, тогда эта озабоченность начнет сниматься. Если же опять начнутся стандартные обсуждения и заседания, то ничего не изменится.

"Критически важный вопрос, который я сейчас вижу, это кто может выступить в роли посредника, медиатора, арбитра вот этих двух сторон (белорусский властей и оппозиции ― Sputnik). Духовная организация, политическая организация, моральные авторитеты, люди культуры… Любой надо взять потенциал доверия, для того, чтобы усадить за стол переговоров. Но я не вижу со стороны власти вот этого желания", ― рассуждает Романчук.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

Программу "Деньги и мир" с участием экономического эксперта Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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