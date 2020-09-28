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Романчук: частный бизнес в Беларуси перешел в режим выживания
28.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Очередной
"Многие общественные организации, которые работали, в том числе, и с Россией, в частности, бизнес-союзы, в них белорусы достаточно критично и с озабоченностью относятся к тому, что происходит в Беларуси. Глава одного из самых авторитетных союзов говорит, что при отсутствии диалога и угроз для безопасности возможен социальный взрыв с непредсказуемыми последствиями. Уровень недоверия достиг такого масштаба, что частный бизнес перешел в режим выживания. Система не восстановится сразу, ей нужен год-два", ― считает Романчук.
© Sputnik / Андрей Александров
Он также добавляет, что если российская сторона сможет убедить власти начать переговоры внутри страны, тогда эта озабоченность начнет сниматься. Если же опять начнутся стандартные обсуждения и заседания, то ничего не изменится.
"Критически важный вопрос, который я сейчас вижу, это кто может выступить в роли посредника, медиатора, арбитра вот этих двух сторон (белорусский властей и оппозиции ― Sputnik). Духовная организация, политическая организация, моральные авторитеты, люди культуры… Любой надо взять потенциал доверия, для того, чтобы усадить за стол переговоров. Но я не вижу со стороны власти вот этого желания", ― рассуждает Романчук.
Массовые
Программу "Деньги и мир" с участием экономического эксперта Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Чего ждать от Форума регионов Беларуси и России с точки зрения бизнеса, рассуждает экономический эксперт Ярослав Романчук.
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