Пшеницы полные амбары: Россия вышла в лидеры мирового рынка

Источник материала: Sputnik Беларусь

Еще 20 лет назад Россия импортировала пшеницу, а сейчас – сама ведущий экспортер. В США признали: это настоящий прорыв. Ключевые причины экспансии – хороший урожай, возможность контролировать цены и высокотехнологичное производство.

Пшеничная экспансия

Пшеница – главная статья российского зернового экспорта. Уже в 2018-м страна потеснила главного конкурента – США. Но проблемы у американцев начались еще в 2016-м, когда доля их производителей на мировом рынке снизилась до десятилетнего минимума. Минсельхоз США тогда подсчитал, что 22% глобальных поставок зерна – за Россией, 14 – за Евросоюзом и только 13 – за США.

Американские фермерские хозяйства массово банкротятся и обвиняют в этом Москву. Но причина в другом: развязанная Вашингтоном торговая война взвинтила китайские ввозные пошлины на пшеницу до 25%. Дональд Трамп ударил по своим же аграриям. Сказалась и мировая конъюнктура. Избыточное предложение зерна обрушило цены примерно до половины от пиковых уровней 2012-го, что затруднило получение прибыли в долларах.

В условиях многолетнего падения цен сельское хозяйство России процветает. Страна отправила за рубеж более 40 миллионов тонн пшеницы – вдвое больше, чем в прошлом году. Это абсолютный рекорд за четверть века. Россия обогнала США, став крупнейшим в мире экспортером в 2016-м, а в 2018-м сделала это снова, писал The Wall Street Journal.

Нынешний сельскохозяйственный год выдался сложным, но сохранить первое место удалось. Большой урожай, девальвация рубля, пандемия, диспаритет внутренних и экспортных цен, квоты на вывоз – все это по-разному сказалось на результатах. Тем не менее Россия отгрузила на внешние рынки около 44,4 миллиона тонн зерна. Из них – рекордные 33,2 миллиона тонн пшеницы, опередив ЕС и США.

Американские деловые издания вновь обеспокоены: российская "пшеничная экспансия" продолжается, несмотря ни на что. Как пишет Bloomberg, за два десятилетия Россия превратилась в крупнейшего экспортера с 20 процентами мировых поставок.

"Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и экспорта пшеницы. Россия приложила массу усилий, чтобы увеличить долю на рынке, и продолжает ее расширять", – указывает директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт.

Собрали урожай

Российское зерно покупают более ста стран. Вскоре к импортерам присоединится Алжир. На прошлой неделе Государственное зерновое агентство этой страны сообщило, что начнет закупки со следующего тендера. До сих пор поставки были незначительными: африканское государство выдвигало слишком жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.

В этом году стартовала торговля и с Саудовской Аравией – там тоже смягчили условия.

"Увеличение продаж российской пшеницы в Алжир нанесет удар по французским поставщикам, для которых эта страна – главный покупатель", – констатирует Bloomberg. По прогнозам, в текущем сезоне экспорт французского зерна за пределы Евросоюза уменьшится вдвое.

Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".

Такой взлет вполне объясним. Во-первых, плодородные земли дают обильный урожай, причем по привлекательным ценам. Второе – высокое качество зерна. Наконец, помогли современные сельскохозяйственные технологии.

"Российские аграрии своевременно вложили растущие доходы в удобрения и первоклассное оборудование. Это позволило увеличить урожайность и расширить мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены", – указывает Bloomberg.

Набрали обороты

В июле российский Минсельхоз сообщил об увеличении посевной площади озимой пшеницы с 28,8 до 29,4 миллиона гектаров. Это плохая новость для американских производителей – цены на их пшеницу сразу обвалились. В то же время по российскому урожаю на 2020-2021 годы повысили прогноз: с 76,50 до 78 миллионов тонн.

Впрочем, как утверждает Bloomberg, в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где также растет урожайность.

Однако в долгосрочной перспективе отставание от России увеличится – из-за климатических изменений. По оценкам Канзасского университета, в плодородных регионах Европы и Азии средняя температура воздуха по сравнению с концом 1980-х повысится на 1,8 градуса к 2020-му и на 3,9 градуса – к 2050-му.

Это значит, что Россия введет в сельскохозяйственный оборот еще порядка 57 миллионов гектаров земли, а территории сельхозназначения в США, Канаде и Австралии сократятся, отмечают ученые. Есть и экономические факторы. Прежде всего – падение рубля к доллару за последние пять лет сделало цены на российскую пшеницу более привлекательными для иностранных покупателей. Да и качество зерна существенно повысилось. Поэтому можно не сомневаться: российская пшеница пришла на мировой рынок надолго.