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Александра Герасименя призвала проявить солидарность с белорусским народом

28.09.2020 16:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Спортсменка выставила на аукцион в поддержку фонда спортивной солидарности спортивный костюм, в котором взяла “бронзу” в Рио.

Александра Герасименя —  белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы сделала обращение, в котором призвала представителей мирового спорта обратить внимание на жуткие события в Беларуси.

- Впервые в истории суверенной Беларуси, наш народ массово протестует против режима диктатуры. Мирные протесты проходят по всей стране. Студенты, женщины, бизнесмены и рабочие, спортсмены и IT специалисты, молодежь и старики – все выходят на улицы. Сегодня мы защищаем уже не только свою свободу и будущее, речь идет о жизни и безопасности наших детей.

Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть. Сотни людей пострадали от насилия со стороны правоохранительных органов. За все дни протеста были задержаны более 12 000 человек. Людей избивали, пытали, издевались над ними и насиловали.

Спортсменов и работников спортивной отрасли заставляют молчать. За выражение гражданской позиции, осуждение насилия и политических репрессий людей увольняют, на них оказывается давление со стороны руководства. Спортсменов исключают из состава национальной команды, угрожают запретом на участие в национальных и международных соревнованиях, Олимпийских играх. 

Но, стоя плечом к плечу, белорусы осознали, насколько вместе они сильны. Более 650 белорусских спортсменов подписали открытое обращение к властям с требованием прекратить насилие в стране.   

Сейчас, как никогда раньше, для нас важна международная солидарность. Поэтому, я призываю вас говорить о том, что происходит сейчас в Беларуси.”

Помимо этого, Александра Герасименя выставила в качестве лота для аукциона свой спортивный костюм, в котором она завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио. Все вырученные средства от продажи лота будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности, целью которого является моральная и материальная поддержка белорусских спортсменов, пострадавших от репрессий режима Лукашенко.

 
 
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Спортсменка выставила на аукцион в поддержку фонда спортивной солидарности спортивный костюм, в котором взяла “бронзу” в Рио.
 
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