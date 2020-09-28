Строительство аккумуляторного завода под Брестом продолжится

Источник материала: АФН

Распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу. Соответствующее решение Лис принял 25 сентября.

Информацию подтвердила пресс-служба «Аккумуляторного Альянса».

После отмены распоряжения аккумуляторный завод сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам.

«О запуске производства пока речи не идет», - сказал представитель пресс-службы компании, которого цитирует tut.by.

Ранее Лукашенко обещал брестчанам, что судьбу завода решит местный референдум. Состоится он или нет, пока неясно. В ответе, который 21 сентября получили от областных властей противники строительства аккумуляторного завода, сообщалось, что тема референдума «дальнейшего развития со стороны инициативной группы не нашла».

Вместе с тем, активисты продолжают работу по проведению местного референдума. На прошлой неделе они приступили к формированию инициативной группы.