Турецкая лира рухнула после заявлений Эрдогана по Карабаху

Источник материала: АФН

Решение властей Турции поддержать Азербайджан в неожиданно вспыхнувшей войне в Нагорном Карабахе ударило по турецкому валютному рынку.

Лира обвалилась в понедельник, растеряв весь рост, показанный на прошлой неделе после резкого повышения ставки турецким ЦБ. На 14.46 курс лиры к доллару падает на 2%, до 7,1915 лиры за доллар, а ранее в ходе торгов достигал отметки 7,7982 - нового исторического антирекорда.

Новый виток падения лиры, которая обесценилась на 28% с начала года и прочно держится в топ-3 самых слабых валют EM, «вызван опасениями, что Турция ввяжется в новый региональный конфликт», говорит стратег по развивающимся рынкам BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, которая, по его словам, «еще раз продемонстрировала, что она является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе».

«Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями», -заявил Эрдоган.

«Международное сообщество, которое не может дать необходимую адекватную реакцию на агрессию Армении, еще раз демонстрирует политику двойных стандартов. Минское трио, которое в течение почти 30 лет поддерживало свою небрежную позицию, к сожалению, не ориентировано на решение [конфликта]», - сказал Эрдоган.

Поддерживать лиру ЦБ Турции де-факто нечем. Начав год с валютными активами на 74 млрд долларов, к началу сентября регулятор имел уже лишь 44,9 млрд. Если же вычесть из это суммы резервы коммерческих банков (44 млрд долларов), то чистые ЗВР Турции практически равны нулю, отмечают аналитики Moody’s.

В середине сентября агентство понизило и прежде «мусорный» суверенный рейтинг Турции до B2 - уровня Руанды и Уганды и предупредило, что страну ждет «масштабный кризис платежного баланса», передает finanz.ru.

В понедельник МИД Армении заявил, что в боях в Карабахе на азербайджанской стороне воюют турецкие наемники. Баку, в свою очередь, сообщил о «сирийских боевиках» в рядах армянских сил.