ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России разработают экзоскелет «Щитовик»

28.09.2020 16:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российские инженеры разработают экзоскелет «Щитовик», который должен облегчить переноску тяжелых бронированных щитов, применяемых во время штурмов, сообщает «РИА Новости». Отмечается, что на вооружении российской армии уже есть экзоскелет «Ратник», а к 2025 году инженеры готовят его новое поколение — «Сотник».

«В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей», — поясняет Максим Скоков, представитель компании-разработчика. По его словам, вес щита может составлять 45 кг, «Щитовик» призван снизить нагрузку.

Несколько экспериментальных образцов уже разработано, ими заинтересовались силовые ведомства России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские инженеры разработают экзоскелет «Щитовик», который должен облегчить переноску тяжелых бронированных щитов, применяемых во время штурмов, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Строительство аккумуляторного завода под Брестом продолжится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика