В России разработают экзоскелет «Щитовик»

Источник материала: Onliner

Российские инженеры разработают экзоскелет «Щитовик», который должен облегчить переноску тяжелых бронированных щитов, применяемых во время штурмов, сообщает «РИА Новости». Отмечается, что на вооружении российской армии уже есть экзоскелет «Ратник», а к 2025 году инженеры готовят его новое поколение — «Сотник».

«В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей», — поясняет Максим Скоков, представитель компании-разработчика. По его словам, вес щита может составлять 45 кг, «Щитовик» призван снизить нагрузку.

Несколько экспериментальных образцов уже разработано, ими заинтересовались силовые ведомства России.