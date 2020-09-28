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В России разработают экзоскелет «Щитовик»
Источник материала: Onliner
Российские инженеры разработают экзоскелет «Щитовик», который должен облегчить переноску тяжелых бронированных щитов, применяемых во время штурмов,
«В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей», — поясняет Максим Скоков, представитель компании-разработчика. По его словам, вес щита может составлять 45 кг, «Щитовик» призван снизить нагрузку.
Несколько экспериментальных образцов уже разработано, ими заинтересовались силовые ведомства России.
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Российские инженеры разработают экзоскелет «Щитовик», который должен облегчить переноску тяжелых бронированных щитов, применяемых во время штурмов, сообщает...
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