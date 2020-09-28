Сколько дадут, если оставить 14 человек без крыши над головой. В Минске судили «черных риелторов»

Источник материала: Onliner

Судя по новостям, «черные риелторы» не переводятся на белорусской земле — только успевай задерживать и судить. В прошлую пятницу судом Советского района Минска была определена судьба очередной «двойки», вершившей судьбы не самых благополучных слоев населения в течение долгого времени.

Начался преступный путь одного из фигурантов (назовем его И.) еще в 2013 году, когда он осознал, что приобрести жилье, в том числе в Минске, можно гораздо дешевле рынка. Только и надо — заводить нужные знакомства. При этом в качестве правильных знакомцев должны выступать совсем не сильные мира сего, а ровно наоборот — самые простые, заблудшие души. Алкоголь, закуска, небольшие суммы денег и доброе слово — вот и все, что было необходимо, дабы завладеть чужими метрами, а затем и продать их. Всего от рук И., действовавшего до 2019 года, пострадали девять человек на общую сумму 215 363,55 рубля и $190 400 долларов.

В 2015 году к обвиняемому И. присоединилась гражданка Б. Не в плане брачного союза, а лишь как участник преступного творческого дуэта. Теперь И. и Б. вместе обрабатывали городских пьяниц. «Улов» — еще пять потерпевших на общую сумму 123 863,55 рубля и $64 000 по курсу.

Итог этой долгой истории — возбуждение уголовных дел и реальные сроки. Так, согласно информации от пресс-службы Минского городского суда, обвиняемый И. признан виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном повторно в крупном размере, и на основании ч. 3 ст. 209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Он же признан виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном повторно в особо крупном размере, и на основании ч. 4 ст. 209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев. В соответствии с ч. 1 ст. 71 УК, при повторности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначено обвиняемому И. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Обвиняемая Б. признана виновной в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном повторно в крупном размере, и на основании ч. 3 ст. 209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Она же признана виновной в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном повторно в особо крупном размере, и на основании ч. 4 ст. 209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 УК, при повторности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначено обвиняемой Б. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.