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Uber делает ставку на электромобили
Источник материала: Onliner
Мы стараемся не частить новостями про электромобили, но получается это плохо. Куда ни плюнь — повсюду инфоповоды, связанные с машинами без традиционных ДВС. Например, сегодня компания Uber сообщила, что объединила усилия с концерном Volkswagen и поставила в свой немецкий парк партии eGolf.
Любопытно, что электрический eGolf уже снят с производства и Uber получит партию машин 2019 года выпуска (вроде как без пробега). Точное количество автомобилей не сообщается, но партнеры уверяют, что речь идет о трехзначном числе. Volkswagen eGolf будут служить в берлинском Uber в рамках проекта «Uber Green».
Volkswagen eGolf не впервые используется для подобных целей. С 2018 года этот электрический хетчбэк эксплуатируется в каршеринге We Share (проект VAG). К 2040 году Uber собирается полностью перейти на экологически чистые автомобили. Поживем 20 лет — увидим.
серебристый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
оранжевый, микроавтобус, дизель 2.5 л, механическая, передний привод
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Мы стараемся не частить новостями про электромобили, но получается это плохо. Куда ни плюнь — повсюду инфоповоды, связанные с машинами без традиционных ДВС....
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