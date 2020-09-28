Uber делает ставку на электромобили

Источник материала: Onliner

Мы стараемся не частить новостями про электромобили, но получается это плохо. Куда ни плюнь — повсюду инфоповоды, связанные с машинами без традиционных ДВС. Например, сегодня компания Uber сообщила, что объединила усилия с концерном Volkswagen и поставила в свой немецкий парк партии eGolf.

Любопытно, что электрический eGolf уже снят с производства и Uber получит партию машин 2019 года выпуска (вроде как без пробега). Точное количество автомобилей не сообщается, но партнеры уверяют, что речь идет о трехзначном числе. Volkswagen eGolf будут служить в берлинском Uber в рамках проекта «Uber Green».

Volkswagen eGolf не впервые используется для подобных целей. С 2018 года этот электрический хетчбэк эксплуатируется в каршеринге We Share (проект VAG). К 2040 году Uber собирается полностью перейти на экологически чистые автомобили. Поживем 20 лет — увидим.