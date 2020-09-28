В России открыли предзаказ на спецверсии iPhone 12 - некоторые стоят 7,5 тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

Apple готовится к анонсу новых топовых смартфонов серии iPhone 12. О гаджетах известно уже практически все, но российский люксовый бренд Caviar пошел дальше и открыл предзаказы на еще официально не представленные миру девайсы. Есть и очень необычные модификации, например с кусочком первого персонального компьютера компании.





На официальном сайте Caviar говорится , что, оформив предзаказ, покупатели «забронируют текущую цену», которая может измениться после официального анонса смартфонов самой Apple. А еще обещают подарить Apple Watch Series 6 тем, кто успеет оформить заказ до 30 сентября.

Моделей будущих iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max у Caviar много. Традиционно большинство изготовлено из драгоценных материалов, на корпусах некоторых присутствуют даже механические часы.

Но особый интерес вызывают версии аппаратов под названием Apple 1. «В деревянный корпус с монитором из титана с глянцевым покрытием, напоминающий оригинальный дизайн Apple 1, встроен кусочек первого персонального компьютера в мире», — уверяют в Caviar. А еще уточняют: коллекция лимитирована, всего будет доступно только девять экземпляров.

Будущий iPhone 12 Pro в версии Apple 1 от Caviar с 128 ГБ памяти оценили в 499 тысяч российских рублей (6,5 тысячи долларов), iPhone 12 Pro Max — в 529 тысяч (6,88 тысячи долларов). Модель на 512 ГБ и вовсе стоит почти 7,5 тысячи долларов.

Ниже — цены других смартфонов Apple: