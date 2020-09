Инсайдер рассказал, чем Huawei собирается удивлять осенью - тем же, что и Apple

Источник материала: Tut.by

Инсайдер с ником Teme раскрыл планы Huawei на осеннюю презентацию — скорее всего, она пройдет в октябре.

what to expect in the next Mate series launch.



4 Mate series phones

Mate 40/pro/ pro+/ RS Porsche Design



New SoC

Kirin 9000



New watch

Huawei Watch GT 2 Porsche Design



New over ear headphones

Freebuds Studio.



Software

EMUI 11

HongMengOS 2.0 for Watches (china) #Huawei