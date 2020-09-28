ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему возле Академии наук в Минске стоит военная техника времен Великой Отечественной войны

28.09.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратился читатель, который сфотографировал возле здания главного корпуса Национальной академии наук Беларуси военную технику советского периода. Также фото с орудиями времен Великой Отечественной появилось вчера, 27 сентября, в Telegram-канале «Чай з малинавым варэннем». Поясняем, зачем эта техника стоит у Президиума НАН РБ.


Слева — 57-миллиметровое противотанковое орудие ЗиС-2 образца 1941 года, справа — дивизионная пушка ЗиС-3 образца 1942 года. Источник: Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем»

Все объясняется довольно просто: 28 сентября в Национальной академии наук Беларуси в рамках VII Форума регионов Беларуси и России проходит заседание секции «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне — основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности».

«Мероприятие призвано открыть новые страницы совместной истории и послужить устранению белых пятен в историографии Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также патриотическому воспитанию молодого поколения, — говорится в пресс-релизе НАН РБ. — Во время проведения секции будет организована работа выставки, на которой посредством архивных документальных материалов, фотографий, книг и исторических артефактов показан героический и победоносный путь народа в Великой Отечественной войне и представлены инициативы по увековечению памяти о событиях и героях войны в целях гражданско-патриотического воспитания поколений».

Так, в рамках секции была организована выставка документов Национального архива Республики Беларусь и экспозиция Национального исторического музея Республики Беларусь. Также Институт истории НАН Беларуси представил артефакты, найденные в ходе исследования территории мемориального комплекса «Благовщина». А 52-й отдельный специализированный поисковой батальон Министерства обороны Республики Беларусь продемонстрировал артефакты времен Великой Отечественной войны.


Фото: читатель TUT.BY

На снимке видна зенитка малокалиберная. Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Плюс к этому государственный музей истории Вооруженных Сил Республики Беларусь представил знамена Победы, и работает выставка литературы, посвященной тематике Великой Отечественной войны.

Заседание секции продлится один день.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Герасименя призвала проявить солидарность с белорусским народом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика