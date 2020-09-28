Почему возле Академии наук в Минске стоит военная техника времен Великой Отечественной войны

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратился читатель, который сфотографировал возле здания главного корпуса Национальной академии наук Беларуси военную технику советского периода. Также фото с орудиями времен Великой Отечественной появилось вчера, 27 сентября, в Telegram-канале «Чай з малинавым варэннем». Поясняем, зачем эта техника стоит у Президиума НАН РБ.



Слева — 57-миллиметровое противотанковое орудие ЗиС-2 образца 1941 года, справа — дивизионная пушка ЗиС-3 образца 1942 года. Источник: Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем»

Все объясняется довольно просто: 28 сентября в Национальной академии наук Беларуси в рамках VII Форума регионов Беларуси и России проходит заседание секции «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне — основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности».

«Мероприятие призвано открыть новые страницы совместной истории и послужить устранению белых пятен в историографии Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также патриотическому воспитанию молодого поколения, — говорится в пресс-релизе НАН РБ. — Во время проведения секции будет организована работа выставки, на которой посредством архивных документальных материалов, фотографий, книг и исторических артефактов показан героический и победоносный путь народа в Великой Отечественной войне и представлены инициативы по увековечению памяти о событиях и героях войны в целях гражданско-патриотического воспитания поколений».

Так, в рамках секции была организована выставка документов Национального архива Республики Беларусь и экспозиция Национального исторического музея Республики Беларусь. Также Институт истории НАН Беларуси представил артефакты, найденные в ходе исследования территории мемориального комплекса «Благовщина». А 52-й отдельный специализированный поисковой батальон Министерства обороны Республики Беларусь продемонстрировал артефакты времен Великой Отечественной войны.



Фото: читатель TUT.BY



На снимке видна зенитка малокалиберная. Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

Плюс к этому государственный музей истории Вооруженных Сил Республики Беларусь представил знамена Победы, и работает выставка литературы, посвященной тематике Великой Отечественной войны.

Заседание секции продлится один день.