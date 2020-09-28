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В Минске показали автомобиль за несколько миллионов долларов
Источник материала: Tut.by
Нечасто в Минск привозят автомобили стоимостью в миллионы долларов. Но в рамках рекламной кампании в торговом центре Dana Mall на три дня выставили публике на обозрение демонстрационный болид «Формулы-1» команды McLaren. Увидеть его вживую — невероятная удача не только для поклонников Королевских гонок. AUTO.TUT.BY посмотрел, как устроен гоночный болид 2020 года.
Сколько это стоит
Вряд ли какая-то из гоночных команд «Формулы-1» сможет выдать вам точную цену на болид с учетом всех опций. Формульный болид — это всегда концентрат передовых разработок в автомобилестроении, которые стоят очень дорого, а раскрывать их стоимость команды не спешат. Но по информации
Раскроем маленький секрет: гоночные команды только в исключительных случаях могут выставить на обозрение публики «боевой» болид. На подобные мероприятия привозят демонстрационную машину без одних из самых дорогостоящих элементов — двигателя и коробки передач. Силовой агрегат для болида «Формулы-1» стоит 2,5−2,7 млн долларов, коробка передач — чуть больше 2 млн. Во всем остальном машина не отличается от тех, которые выходят на старт Гран-при.
Как он устроен
Но даже если бы двигатель и был, под кузовом его все равно не увидишь, да и завести болид в помещении никто бы не позволил. Так что остается восхищаться просто фантастической аэродинамикой «Формулы-1».
Глядя на невероятной сложности форму переднего обтекателя, просто поражаешься, насколько исключительная функциональность может быть искусством. Все эти удивительные изгибы предназначены только для одного — сделать болид максимально аэродинамически эффективным. Кстати, доставленный в Минск болид McLaren собирался из двух частей: основного корпуса и съемного носового обтекателя.
К сожалению, на место пилота даже демонстрационного болида посторонних не пускают. Да и нечего там делать, учитывая, что ложемент (говоря простым языком — кресло) отформован под фигуру конкретного пилота. Кроме того, даже в кокпите есть слишком дорогостоящие детали. Например руль.
Назвать это устройство рулевым колесом никак не получается. Это, скорее, штурвал. Причем очень дорогой и высокотехнологичный. Стоит руль порядка 60 тысяч долларов.
Горизонтальная полоска светодиодов над экраном — это своеобразный тахометр. Сигнальные лампочки подсказывают моменты переключения передач. Значение всех кнопок и переключателей знает только пилот и гоночные инженеры команды. Скажем одно: с этого «штурвала» пилот может управлять многочисленными настройками болида — от режимов работы двигателя и трансмиссии до настроек тормозов и подвески в зависимости от того, входит болид в поворот или выходит из него.
Как он едет
Команды обычно не выдают точных цифр мощности двигателя. Чаще всего ограничиваются данными вроде «свыше стольки-то лошадиных сил». Для болидов 2020 года это порядка 950 л. с. Двигатель в «Формуле-1» имеет объем, как у Volksvagen Polo — всего 1,6 литра. Но у него шесть цилиндров, расположенных V-образно, и турбонаддув.
В среднем гоночный болид способен разогнаться до 100 км/ч за 2 секунды, а чтобы достигнуть отметки 300 км/ч, ему потребуется меньше десяти секунд.
Расход топлива в гоночном болиде измеряется в килограммах, и по правилам «Формулы-1» не должен превышать 100 кг в час. Запас топлива на борту — 110 кг.
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В столичном торговом центре три дня показывали демонстрационный гоночный болид «Формулы-1». Автомобиль привезли в Минск в рамках рекламной кампании.
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