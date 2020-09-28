В Минске показали автомобиль за несколько миллионов долларов

Источник материала: Tut.by

Нечасто в Минск привозят автомобили стоимостью в миллионы долларов. Но в рамках рекламной кампании в торговом центре Dana Mall на три дня выставили публике на обозрение демонстрационный болид «Формулы-1» команды McLaren. Увидеть его вживую — невероятная удача не только для поклонников Королевских гонок. AUTO.TUT.BY посмотрел, как устроен гоночный болид 2020 года.



В Минск привезли демонстрационный болид команды McLaren Racing

Команда McLaren Racing была основана новозеландским автогонщиком Брюсом Маклареном в 1963 году. В свою первую гонку F1 команда вышла в 1966 году, с тех пор McLaren выиграла 20 чемпионатов мира и более 180 Гран-при «Формулы-1».

Сколько это стоит

Вряд ли какая-то из гоночных команд «Формулы-1» сможет выдать вам точную цену на болид с учетом всех опций. Формульный болид — это всегда концентрат передовых разработок в автомобилестроении, которые стоят очень дорого, а раскрывать их стоимость команды не спешат. Но по информации sports.ru , стоимость одной машины доходит до 15 миллионов долларов. Один только карбоновый монокок с полным набором аэродинамических элементов оценивается в сумму около 3 миллионов.





Раскроем маленький секрет: гоночные команды только в исключительных случаях могут выставить на обозрение публики «боевой» болид. На подобные мероприятия привозят демонстрационную машину без одних из самых дорогостоящих элементов — двигателя и коробки передач. Силовой агрегат для болида «Формулы-1» стоит 2,5−2,7 млн долларов, коробка передач — чуть больше 2 млн. Во всем остальном машина не отличается от тех, которые выходят на старт Гран-при.

Как он устроен

Но даже если бы двигатель и был, под кузовом его все равно не увидишь, да и завести болид в помещении никто бы не позволил. Так что остается восхищаться просто фантастической аэродинамикой «Формулы-1».



Носовой обтекатель стоит не меньше 150 тысяч долларов

Глядя на невероятной сложности форму переднего обтекателя, просто поражаешься, насколько исключительная функциональность может быть искусством. Все эти удивительные изгибы предназначены только для одного — сделать болид максимально аэродинамически эффективным. Кстати, доставленный в Минск болид McLaren собирался из двух частей: основного корпуса и съемного носового обтекателя.













К сожалению, на место пилота даже демонстрационного болида посторонних не пускают. Да и нечего там делать, учитывая, что ложемент (говоря простым языком — кресло) отформован под фигуру конкретного пилота. Кроме того, даже в кокпите есть слишком дорогостоящие детали. Например руль.



Это даже не руль, а пульт управления «полетом»

Назвать это устройство рулевым колесом никак не получается. Это, скорее, штурвал. Причем очень дорогой и высокотехнологичный. Стоит руль порядка 60 тысяч долларов.

Горизонтальная полоска светодиодов над экраном — это своеобразный тахометр. Сигнальные лампочки подсказывают моменты переключения передач. Значение всех кнопок и переключателей знает только пилот и гоночные инженеры команды. Скажем одно: с этого «штурвала» пилот может управлять многочисленными настройками болида — от режимов работы двигателя и трансмиссии до настроек тормозов и подвески в зависимости от того, входит болид в поворот или выходит из него.

Как он едет





Команды обычно не выдают точных цифр мощности двигателя. Чаще всего ограничиваются данными вроде «свыше стольки-то лошадиных сил». Для болидов 2020 года это порядка 950 л. с. Двигатель в «Формуле-1» имеет объем, как у Volksvagen Polo — всего 1,6 литра. Но у него шесть цилиндров, расположенных V-образно, и турбонаддув.

В среднем гоночный болид способен разогнаться до 100 км/ч за 2 секунды, а чтобы достигнуть отметки 300 км/ч, ему потребуется меньше десяти секунд.

Расход топлива в гоночном болиде измеряется в килограммах, и по правилам «Формулы-1» не должен превышать 100 кг в час. Запас топлива на борту — 110 кг.