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Автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста в Молодечно
Источник материала: Навiны
В Молодечно легковой автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на красный свет, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Вечером 26 сентября на перекрестке улиц Виленской и Волынца 31-летняя водитель на автомобиле «Дэу Нубира» наехала на 14-летнего велосипедиста. Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.
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В Молодечно легковой автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на красный свет, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
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