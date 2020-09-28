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Автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста в Молодечно

28.09.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Молодечно легковой автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на красный свет, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста в Молодечно

Вечером 26 сентября на перекрестке улиц Виленской и Волынца 31-летняя водитель на автомобиле «Дэу Нубира» наехала на 14-летнего велосипедиста. Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.

 
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В Молодечно легковой автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на красный свет, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
 
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