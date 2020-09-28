Автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста в Молодечно

В Молодечно легковой автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на красный свет, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.





Вечером 26 сентября на перекрестке улиц Виленской и Волынца 31-летняя водитель на автомобиле «Дэу Нубира» наехала на 14-летнего велосипедиста. Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.