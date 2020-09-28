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Губернатор Ведерников рассказал о сотрудничестве Псковщины и Беларуси

28.09.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Губернатор Ведерников рассказал о сотрудничестве Псковщины и Беларуси

Большая делегация Псковской области в составе 30 человек во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым четыре дня работает в Беларуси. Главу российского региона в понедельник приняли президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Роман Головченко, обсуждались актуальные вопросы взаимного сотрудничества в различных сферах. 

© Sputnik / Михаил Метцель
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"Между Псковским государственным университетом и тремя ВУЗами Республики Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве. Учитывая наш почти в 50% дефицит медицинских работников, мы договорились о направлении наших студентов в Беларусь. Со своей стороны мы готовы принимать у себя белорусов для обучения, в том числе и в рамках нашего сотрудничества с Высшей школой экономики. Всем известно, что ее дипломы везде высоко котируются", – отметил Ведерников в общении с журналистами.

Седьмой Форум регионов Беларуси и России начался в понедельник. Ранее планировалось провести встречи белорусской и российской сторон в Минске и Минской области, однако за несколько дней до начала форума решили обсудить все вопросы в режиме видеоконференции из-за COVID-19.

В ходе мероприятий планируется заключить соглашения с пятью регионами России и подписать несколько десятков контрактов. По предварительным оценкам, сумма подписанных на региональном форуме договоров должна составить 700 миллионов долларов.

Подробнее о проектах по сотрудничеству российского региона с Беларусью вы услышите в комментарии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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