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Губернатор Ведерников рассказал о сотрудничестве Псковщины и Беларуси
28.09.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Большая делегация Псковской области в составе 30 человек во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым четыре дня работает в Беларуси. Главу российского региона в понедельник приняли президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Роман Головченко, обсуждались актуальные вопросы взаимного сотрудничества в различных сферах.
© Sputnik / Михаил Метцель
"Между Псковским государственным университетом и тремя ВУЗами Республики Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве. Учитывая наш почти в 50% дефицит медицинских работников, мы договорились о направлении наших студентов в Беларусь. Со своей стороны мы готовы принимать у себя белорусов для обучения, в том числе и в рамках нашего сотрудничества с Высшей школой экономики. Всем известно, что ее дипломы везде высоко котируются", – отметил Ведерников в общении с журналистами.
В ходе мероприятий планируется заключить соглашения с пятью регионами России и подписать несколько десятков контрактов. По предварительным оценкам, сумма подписанных на региональном форуме договоров должна составить 700 миллионов долларов.
Подробнее о проектах по сотрудничеству российского региона с Беларусью вы услышите в комментарии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на радио Sputnik Беларусь.
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Автобусы, сельскохозяйственная техника и обучение медиков в белорусских ВУЗах – губернатор Псковской области Михаил Ведерников о результатах визита в Минск.
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