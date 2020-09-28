Меган Маркл согласилась превратить свою жизнь в реалити-шоу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл продолжает стремиться в Голливуд: на этот раз экс-актриса дала согласие на съемку в реалити-шоу, причем, в компании своего благоверного.

Мятежные герцоги вошли в раж и вовсю пользуются тем, что теперь не находятся под пристальным взором королевы и гнетом королевского протокола. По словам источников, пару причислили к рангу голливудских знаменитостей и даже предложили им поучаствовать в интересном проекте. Теперь эти слухи подтвердились.

Меган Маркл и принц Гарри действительно согласились превратить свою жизнь в реалити-шоу: премьера передачи состоится на стреминговом сервисе Netflix.

"Герцоги хотят показать людям все стороны своей жизни, особенно ту, которая касается их благотворительной миссии. Само шоу будет снято просто и со вкусом. И хотя там будет много разговоров о филантропии, проект точно не будет скучным", ― рассказал источник издания The Sun.

Также отмечается, что мятежные герцоги будут находиться под прицелом телекамер на протяжении нескольких месяцев. Кстати, есть вероятность, что в шоу покажут долгожданное воссоединение королевской семьи на праздновании Рождества у бабушки. По предположениям поклонников, эта серия может стать настоящим хитом.

И пока Маркл возвращается на экраны, Миддлтон продолжает упражняться в фотографии: недавно герцогиня поделилась серией трогательных снимков .