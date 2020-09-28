Польша может ввести национальные санкции против белорусских чиновников

Источник материала: Ежедневник

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что страны-соседи Беларуси должны рассмотреть национальные санкции в отношении чиновников из Беларуси, если этого не сделает Евросоюз.

Напомним, Европейский союз был намерен к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника — тех, кто принимал решения о насильственном подавлении беспорядков. Однако, странам ЕС не удалось договориться о введении санкций из-за позиции Кипра.

«Если такие санкции не будут введены — речь идет о санкциях в отношении отдельных должностных лиц Беларуси — тогда страны нашего региона, соседи Беларуси, входящие в Евросоюз, я думаю, рассмотрят введение национальных санкций», — приводит его слова PAP.