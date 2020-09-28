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Латушко заявил, что готов за границей создать параллельный МИД Беларуси
28.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Бывший министр также выразил надежду, что власти пойдут на диалог с членами Координационного совета.
«Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства и передачи законным образом власти в соответствующие руки реального победителя избирательной кампании», — заявил Павел Латушко в интервью телеканалу «Дождь».
По словам политика, он готов вернуться в Беларусь при условии безопасности от преследований.
Латушко также отметил, что КС ждет диалога с чиновниками. Он подчеркнул: там готовы говорить с теми, кто не совершил преступлений, на предмет того, как обеспечить будущее Беларуси.
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Бывший министр также выразил надежду, что власти пойдут на диалог с членами Координационного совета.
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