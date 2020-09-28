Петр Кузнецов: В Беларуси государства больше нет





И. о. начальника ГУ УГРо Свирид, комментируя возросшую в связи с протестами нагрузку на силовиков, сказал буквально следующее: «Мы, исходя из нашей деятельности, связанной с обеспечением общественного порядка, в полной мере не можем решать те задачи, которые стоят перед нами ежедневно — перед подразделениями уголовного розыска, перед другими подразделениями органов внутренних дел».





Он так же говорил о том, что фиксируется рост убийств, разбоев, увечий и других преступлений.





Тем самым нам прямо дали понять, что у нашей "милиции" считается приоритетом.





Не борьба с бандитами и убийцами, а ежедневное шныряние по закоулкам в поисках носителей БЧБ-флага, задержания мирных и никому не угрожающих демонстрантов, отстаивающих свои права, лжесвидетельствование в судах и круглосуточная охрана будки с диджеями Перемен.





Как бы, ничего нового, но на практике это означает одну очень важную вещь.





Это означает, что

в Беларуси в настоящий момент нет государства как такового.

Ведь, что такое государство? Государство - это не самоотинаугурированный правитель. Государство - это система управления страной и народом, которой этот народ делегирует полномочия. И главные цели этого делегирования: обеспечение безопасности и представительство.





Первые и главные обязанности государства: обеспечить безопасность внутри (профилактика и борьба с преступностью) и извне (армия), а также представить интересы нации на внешней арене.





Чтобы это все было регламентировано и работало, пишутся законы и люди платят налоги. С момента появления первого племени с вождем, в разных видах, но государства работали именно так.





Даже феодальные монархии, где простые люди были просто рабами, все равно существовали в этой рамке: знать унижала и грабила людей как хотела (времена были такие, но сейчас ведь уже другие), но работали феодальные суды, а в случае войны именно знать брала оружие и шла защищать страну, в том числе, и простых крестьян.

Нынешняя белорусская система управления все функции государства утратила и не может считаться таковым даже по сравнению с первобытным племенем.



Как четко сказал представитель МВД, безопасностью граждан сейчас никто не занимается - все занимаются подавлением этих самых граждан и борьбой с ними, а не защитой.





Извне на нас никто не нападает, а если не дай Бог такое случится, наше же "государство" в первую очередь будет ползти под крышу соседа - России, то есть, тоже своих функций само не выполнит. Институт представительства, то есть, внешнеполитическое ведомство, буквально распадается на глазах.





Но и даже если бы не распадалось, с белорусской властью никто дела иметь не хочет - не перед кем нас уже и представлять. Точнее, есть перед кем, да нет, кому.









В сухом остатке мы имеем то, что имеем.





Группа людей, достаточно немногочисленная, называя себя государством, главных государственных функций не выполняет и, более того, судя по заявлению представителя МВД, выполнять не собирается, т. к. следует другим приоритетам.





Мы же, граждане, продолжаем их кормить и обеспечивать своими налогами, несмотря на то, что для нас они всякий практический смысл утратили и, наоборот - не скрывают, что борются именно с нами.

В истории пока не было случаев, чтобы такой статус-кво оказался вечен.

Смещение таких режимов - вопрос лишь времени. Не мытьем, так катаньем, не через мирный протест - так через восстание и взятие Бастилии. Если в Беларуси это не случилось быстро, это означает лишь то, что ещё не до всех в стране дошло истинное положение вещей и ещё не все включились в борьбу, а у тех, кто называет себя государством, таковым не являясь, пока есть ресурсы поддерживать существующее положение.





Однако уже то, что сами они начинают говорить о чрезмерных нагрузках, говорит о том, что эти ресурсы - далеко не бесконечны.