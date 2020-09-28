Добрые соседи: Лукашенко встретился с губернатором Псковской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Добрые отношения между людьми могут вывести экономику на новый уровень. Об этом говорил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Псковской области РФ Михаилом Ведерниковым.

Этот российский регион граничит с Беларусью, и связи на уровне местного управления существуют давно. Сегодня же на встрече речь шла о большой перезагрузке отношений в сфере экономики. Нынешний товарооборот в сравнении с 2019 годом снизился на 15 %.

«Мы готовы для вас делать все, что вы пожелаете. Вы нам близки еще и потому, что мы хорошо знаем ваши земли: у нас Витебщина один в один такая, как ваша область. Если нужно продовольствие, пожалуйста, если помочь с уборкой урожая, то уже и Витебская область может помочь, потому что мы в этом году серьезно поправили материальное положение сельского хозяйства. Если вам нужно приехать встретится с правительством или со мной, Вы знаете же, что я всегда встречаюсь с губернаторами», – сказал Лукашенко.

Беларусь готова поставлять в Псковскую область широкую линейку автомобильной техники, лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, сельхозтехнологии. Заинтересовал гостей и белорусский опыт создания агрогородков. Есть проекты в сфере образования. Уже подписано соглашение между Псковским госуниверситетом и тремя вузами Беларуси о стратегическом партнерстве.

«Основным направлением в этой работе определили подготовку медицинских кадров в белорусских вузах, потому что у нас, к сожалению, сегодня дефицит – почти 50%. У вас очень хорошая образовательная база, и мы с удовольствием с вами в этом плане посотрудничали. Со своей стороны мы тоже готовы предложить студентам Беларуси обучение у нас. Тем более, что у нас есть договоры с рядом российских вузов, в том числе с Высшей школой экономики, о том, что студент по окончании учебы будет получать двойной диплом», – отметил Ведерников.

Беларусь – ключевой внешнеторговый партнер для Псковской области. На долю этого партнерства приходится 35% товарооборота.