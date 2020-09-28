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Рапота: До запуска БелАЭС нужно разработать совместные российско-белорусские энергоемкие проекты
28.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота в рамках VII форума регионов Беларуси и России заявил, что перед запуском БелАЭС необходимо заняться проработкой российско-белорусских энергоемких проектов, пишет
По его словам, в Беларуси существует порядка двух с половиной тысяч организаций с российским капиталом, в том числе 1300 совместных предприятий, что составляет 40% от общего числа организаций с иностранным капиталом в стране. К числу масштабных совместных проектов относится
Что касается проработки крупных энергоемких проектов, то к их числу можно отнести совместные проекты в области металлургии, стекольного производства, нефтехимии, производства электротранспорта, комплектующих и силовых агрегатов. По словам Григория Рапоты, производственные мощности для выпуска такой продукции есть в Ижевске, Нижнем Новгороде и Минске.
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К их числу можно отнести совместные проекты в области металлургии, стекольного производства, нефтехимии, производства электротранспорта, комплектующих и силовых...
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