Рапота: До запуска БелАЭС нужно разработать совместные российско-белорусские энергоемкие проекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Секретарь Союзного государства Григорий Рапота в рамках VII форума регионов Беларуси и России заявил, что перед запуском БелАЭС необходимо заняться проработкой российско-белорусских энергоемких проектов, пишет «Парламентская газета» .

По его словам, в Беларуси существует порядка двух с половиной тысяч организаций с российским капиталом, в том числе 1300 совместных предприятий, что составляет 40% от общего числа организаций с иностранным капиталом в стране. К числу масштабных совместных проектов относится Белорусская АЭС . Пуск ее первого энергоблока намечен на IV квартал 2020 года, второго – на 2022-й. Как подчеркнул Рапота, ввод станции в эксплуатацию обеспечит около трети внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии.

Что касается проработки крупных энергоемких проектов, то к их числу можно отнести совместные проекты в области металлургии, стекольного производства, нефтехимии, производства электротранспорта, комплектующих и силовых агрегатов. По словам Григория Рапоты, производственные мощности для выпуска такой продукции есть в Ижевске, Нижнем Новгороде и Минске.