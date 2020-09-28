На МКАД столкнулись мотоциклист и велосипедист. Теперь ищут очевидцев (видео)

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился наш читатель, который разыскивает очевидцев ДТП, случившегося 24 сентября около 17:25 на МКАД, в районе аквапарка «Лебяжий». Читатель ехал с пассажиром на мотоцикле, и произошло столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном направлении.

Рассказ мотоциклиста

— Я ехал по МКАД со стороны Уручья в направлении проспекта Победителей. Напротив аквапарка «Лебяжий» я съехал на дополнительную полосу, предназначенную для поворота к ресторану «Дрозды Клуб», мы с пассажиром собирались заехать в кафе, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

С его слов, в это время по этой полосе вдоль желтой разметки у обочины двигался велосипедист. Скорость мотоцикла, как утверждает читатель, была примерно 35—40 км/ч.

— Через 15 метров пути по дополнительной полосе я увидел, что велосипедист делает неуверенные маневры в сторону центра полосы. На мотоцикле был включен ближний свет.

— Я подал звуковой сигнал, чтобы предупредить велосипедиста о своем приближении, однако он совершил маневр в мою сторону и оказался прямо на траектории моего движения, после чего произошло столкновение.

— Мотоцикл протянуло по асфальту около 5 метров вдоль прерывистой разметки соседней полосы, пассажирку отбросило вперед, и она ударилась о стоящую в потоке машину, — рассказал собеседник.

Последствия ДТП

Мотоциклист рассказал, что на место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

— Когда прибыл экипаж, мы с велосипедистом отказались от составления протокола и заявили об отсутствии претензий, — рассказал мотоциклист. — Однако велосипедист на следующий день, видимо, передумал и решил все-таки оформить ДТП. У велосипедиста перелом ключицы, у меня — ушиб руки и плеча, ссадины. У моей пассажирки только ссадины рук и ног.





Мог ли находиться велосипедист на МКАД?

Мог. Минская кольцевая не обозначена ни как автомагистраль, ни как дорога для автомобилей, где было бы запрещено движение на велосипеде. Нет ни велодорожки, ни тротуара, где мог бы двигаться человек на велосипеде, соответственно, руководствуясь п. 148 ПДД, велосипедист обязан ехать по обочине. А при отсутствии указанного элемента дороги или невозможности движения по нему — по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота (п. 148.1 ПДД).

Предположения

Мы готовы выслушать рассказ велосипедиста (пишите нам: pv@onliner.by ), но пока остается лишь делать предположения.

Для чего велосипедисту было смещаться в сторону центра полосы, как это описал мотоциклист? Зачастую в подобных случаях это делают для того, чтобы освободить съезд и продолжить движение в прямом направлении. То есть до последнего продолжают движение по обочине, а когда дорога начинает уходить в сторону — пересекают полосу движения, уходящую на съезд, и возвращаются на обочину на нужном направлении.

Безусловно, это приходится делать крайне осторожно, чтобы не оказаться под колесами транспортного средства, следующего на съезд даже со скоростью 35—40 км/ч.



Мотоциклист рассказал, что в субботу повторно выезжал на место ДТП для оформления протокола и схемы ДТП. Тогда, по его словам, были сделаны фото и видео со следами волочения мотоцикла по асфальту

Иногда водители, заметив велосипедиста, снижают скорость и дают ему возможность перестроиться. Иногда, как в этом случае, подают сигнал, рассчитывая, что этого будет достаточно. Хотя на оживленной дороге велосипедисту будет крайне непросто разобраться, кто и почему подал сигнал у него за спиной, ему ли он вообще адресован и чего от него ожидают. С большей долей вероятности резкий и громкий звук клаксона лишь испугает велосипедиста, что чревато еще более непредсказуемыми действиями с его стороны.

Очевидцам

Наш читатель, мотоциклист, обращается ко всем очевидцам этого происшествия с просьбой откликнуться.

— Хотелось бы найти очевидцев с записями видеорегистраторов, так как велосипедист утверждает, что никаких маневров не совершал и двигался вдоль обочины, — сообщил собеседник.

Связаться с мотоциклистом можно по телефону +375 25 736-09-12 или через электронную почту: distshaloha@gmail.com .





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