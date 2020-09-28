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Вышли превью на Xbox Series X

28.09.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отмечают журналисты и более гладкую работу старых игр, которые еще даже не получили оптимизационных патчей под новые консоли. Та же Destiny 2 «лагала» на Xbox One X на нагруженных локациях, а на Xbox Series X не было замечено ни единого подергивания. Загрузка внутриигровых меню, отмечают журналисты, также происходит куда быстрее.

Вышли превью на Xbox Series X

Похвалили функцию Quick Resume, которая использует SSD для того, чтобы «замораживать игры» и давать игроку возможность быстро переключаться между разными тайтлами. Возобновление игры с того места, на котором вы остановились, занимает около пяти секунд. При этом переключаться было можно между пятью разными играми. И даже после перезагрузки эта функция отлично работала.

Сотрудники IGN обнаружили, что владельцу Xbox Series X будут доступны 802 ГБ встроенной памяти консоли.

Игровая приставка Microsoft Xbox Series X
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1699 р.
1 предложение
Консоли Microsoft в Каталоге Onliner

 
 
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