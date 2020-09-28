На последние деньги. Вот как выглядят квартиры до 40 тысяч долларов, в которых сразу можно жить

Источник материала: Tut.by

Эксперты прогнозируют, что цены на жилье в Минске будут падать, но темпы этого падения пока не так легко предсказать. Поэтому если вы сейчас думаете о покупке квартиры, но у вас не много денег, то есть смысл взглянуть на самые дешевые варианты, в которых при этом можно жить, не тратясь на ремонт (хотя бы первое время). Как выглядят и сколько стоят такие минские квартиры до 40 тысяч долларов — в материале.

На Партизанском

За 37,4 тысячи долларов продается «однушка» в хрущевке на Партизанском проспекте 29а. Квартира находится на пятом этаже пятиэтажки. Площадь — 21,6 метра.













Санузел — совмещенный. Площадь кухни — 5,14 метра.









Квартира находится рядом с зеленой зоной и остановкой транспорта. Недалеко также станции метро «Пролетарская» и «Тракторный завод».

В Шабанах

За 39,9 тысячи долларов продается «однушка» в пятиэтажке доме на улице Ростмитрова, 2. Квартира находится на третьем этаже. Площадь — 31,6 метра.









Санузел — совмещенный. Площадь кухни — 5,9 метра.





По всей квартире уложен ламинат, сделаны натяжные потолки. В ванной новая плитка, новая кухня, два шкафа. Комната сделана как полуторка — с разделением зон.









Квартира находится возле железной дороги. Рядом есть бассейн и вся инфраструктура.

И еще раз в Шабанах

За 40 тысяч долларов продается «однушка» в панельном доме на улице Селицкого, 101. Квартира находится на 6 этаже девятиэтажки. Площадь — 33,6 метра.













Санузел — раздельный. Площадь кухни — 7 метров.





В квартире установлены стеклопакеты, лоджия застеклена раздвижными алюминиевыми рамами. Входная дверь — металлическая. Есть шкаф-купе и встроенная кухня.









Рядом Партизанский проспект и вся нужная инфраструктура.

На Харьковской

За 40 тысяч долларов продается «однушка» в панельном доме на улице Пономаренко, 32. Квартира находится на девятом этаже девятиэтажки. Площадь — 29,3 метра.













Санузел — раздельный. Площадь кухни — 7,18 метра.





В квартире установлены стеклопакеты, уложен ламинат и линолеум. Дом после косметического ремонта. Тамбур — на две квартиры.









Три остановки до метро «Спортивная», шесть остановок до метро «Пушкинская».

И еще раз на Харьковской

За 40 тысяч долларов продается еще одна «однушка» в том же панельном доме на улице Пономаренко, 32. Квартира находится на восьмом этаже девятиэтажки. Площадь 29,6 метра.













Санузел — раздельный. Площадь кухни — 7,21 метра.













Три остановки до метро «Спортивная», шесть остановок до метро «Пушкинская».