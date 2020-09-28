СК отказал Губаревичу в возбуждении уголовного дела против Лукашенко

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении «гражданина Александра Лукашенко». Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение «носит общий характер».





Из ответа, который председатель движения «За Свободу» опубликовал на своей странице в Facebook, следует, что оснований для проверки по заявлению и «принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».

Политик передавал заявление о возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством) в отношении Лукашенко.

По мнению Губаревича, Лукашенко «мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса».

Кроме того, по мнению политика, Лукашенко «с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».