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СК отказал Губаревичу в возбуждении уголовного дела против Лукашенко

28.09.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении «гражданина Александра Лукашенко». Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение «носит общий характер».

СК отказал Губаревичу в возбуждении уголовного дела против Лукашенко

Из ответа, который председатель движения «За Свободу» опубликовал на своей странице в Facebook, следует, что оснований для проверки по заявлению и «принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».

Политик передавал заявление о возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством) в отношении Лукашенко.

По мнению Губаревича, Лукашенко «мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса».

Кроме того, по мнению политика, Лукашенко «с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».

 
 
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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении «гражданина Александра Лукашенко». Начальник главного управления процессуального...
 
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