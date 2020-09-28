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СК отказал Губаревичу в возбуждении уголовного дела против Лукашенко
Источник материала: Навiны
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении «гражданина Александра Лукашенко». Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение «носит общий характер».
Из ответа, который председатель движения «За Свободу»
Политик
По мнению Губаревича, Лукашенко «мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса».
Кроме того, по мнению политика, Лукашенко «с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».
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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении «гражданина Александра Лукашенко». Начальник главного управления процессуального...
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