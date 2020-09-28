Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Лучшие документальные фильмы стран СНГ готовятся выбрать на фестивале "Евразия.DOC". Онлайн-пресс-конференция участников открытия пятого Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате видеомоста Минск – Смоленск – Ереван.

Победителями станут шесть картин, которые выберут из 152 поданных заявок. Главной темой фестиваля стала Победа в Великой Отечественной войне. Однако, по мнению организаторов, она перекликается с теми событиями, которые происходят в мире сегодня.

В состав судейской комиссии заявлен председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько. Он отметил, что сейчас самое время переосмыслить, из кого "материала" были сделаны бывшие герои.

"Тема войны, как никогда, на 75-летнем рубеже стала вдруг актуальнейшей. Мы находимся на грани войны и мы переосмысливаем ту войну. И нам очень надо понимать, из кого "материала" были сделаны те герои, как они мыслили, почему они жертвовали. Любое время требует жертв. Временем, комфортном надо жертвовать, уютом, а иногда, оказывается, жизнью", – сказал Геннадий Давыдько.

Немного об авторах

Тема войны, так уж получилось, часто отражена на фестивале "Евразия.DOC". В первый год существования ключевой его темой стали цветные революции. В этот раз – Великая Отечественная война.

Мир не стоит на месте, он всегда развивается, поэтому фестиваль всегда остается актуальным, пояснили организаторы.

Мир развивается через конфликты, а документалисты никогда не будут снимать спокойное кино. Такое мнение выразил декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков.

"Светлая, тихая и спокойная жизнь, политически обозначаемая как стабильность (такова история человечества) – это краткие промежутки между конфликтами. Каждый отдельный человек стремиться к лучшему, желает лучшего для своей личной жизни. Но кинодокументалистам не нужно спокойствие, они не рассказывают о счастливых семьях, о счастливых днях, как правило", – пояснил он.

Правда жизни

За пять лет фестиваль прошел непростой путь, его авторы и организаторы преодолели немало сложностей. Но он по-прежнему показывает жизнь.

"Человек, общество, актуальные проблемы – это все стало темами для фильмов нашего фестиваля. Особенно истории человеческих отношений и сам человек стоит отдельным блоком", – убежден программный директор фестиваля "Евразия.DOC", президент Продюсерского центра "Студия Третий Рим" Валерий Шеховцов.

Победителей фестиваля назовут уже 2 октября. В число финалистов вошли авторы из Беларуси, России и других стран СНГ, а также Сербии и Латвии.

Полную версию пресс-конференции смотрите в нашем видео .