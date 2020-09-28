ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это нехитрое средство снизит уровень стресса на 50 процентов

28.09.2020 18:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: Pinterest

А также приведет в норму давление, пульс и поможет справиться с тревожностью.

Специалисты британского Университета Лидса вместе с организацией Tourism Western Australia выяснили, что просмотр видео с милыми животными имеет выраженный лечебный эффект для психики человека.

Девятнадцати участникам исследования в течение получаса показывали видео с квокками, которых называют самыми счастливыми животными в мире, пишет «Эсквайр». Большинство участников эксперимента — это студенты, которым через полтора часа предстояло сдать экзамен, а другие — сотрудники университета, заявившие о стрессе из-за работы. По итогам эксперимента среднее артериальное давление и пульс у этих людей снизились до уровня, который считается здоровым и характерен для уравновешенного, спокойного состояния.

Согласно выводам авторов исследования, «подопытные» стали спокойнее на 35%, а у некоторых этот показатель составил 50%. Один из участников эксперимента расслабился настолько, что почти уснул.

Ученые считают, что наблюдение за милыми животными в реальной жизни может принести здоровью человека еще большую пользу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А также приведет в норму давление, пульс и поможет справиться с тревожностью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рапота: До запуска БелАЭС нужно разработать совместные российско-белорусские энергоемкие проекты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика