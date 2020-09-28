Это нехитрое средство снизит уровень стресса на 50 процентов

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А также приведет в норму давление, пульс и поможет справиться с тревожностью.

Специалисты британского Университета Лидса вместе с организацией Tourism Western Australia выяснили, что просмотр видео с милыми животными имеет выраженный лечебный эффект для психики человека.

Девятнадцати участникам исследования в течение получаса показывали видео с квокками, которых называют самыми счастливыми животными в мире, пишет «Эсквайр» . Большинство участников эксперимента — это студенты, которым через полтора часа предстояло сдать экзамен, а другие — сотрудники университета, заявившие о стрессе из-за работы. По итогам эксперимента среднее артериальное давление и пульс у этих людей снизились до уровня, который считается здоровым и характерен для уравновешенного, спокойного состояния.

Согласно выводам авторов исследования, «подопытные» стали спокойнее на 35%, а у некоторых этот показатель составил 50%. Один из участников эксперимента расслабился настолько, что почти уснул.

Ученые считают, что наблюдение за милыми животными в реальной жизни может принести здоровью человека еще большую пользу.