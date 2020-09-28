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Суд присяжных по делу Шеремета: обвиняемые своей вины не признают

28.09.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обвиняемые музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь не признают в суде своей вины в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.



Об этом они заявили на заседании суда присяжных Шевченковского райсуда Киева после оглашения прокурором обвинительного акта, передает Интерфакс-Украина.

Согласно обвинению, следствие считает Антоненко и Кузьменко исполнителями убийства Шеремета, а Дугарь — пособником. Организаторы и заказчики убийства не установлены.

Дело об убийстве Павла Шеремета рассматривает суд присяжных.

Музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военного медика Яну Дугарь задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета.

Сначала, по версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

В мае 2020 года задержанным изменили подозрения. Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.

В деле также фигурируют «неустановленные лица», которые являются организаторами преступления. По ним материалы выделили в отдельное производство.

Журналист Павел Шеремет, основатель "Белорусского партизана", погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве.
 
 
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Обвиняемые музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь не признают в суде своей вины в причастности к убийству журналиста Павла...
 
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