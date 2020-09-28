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Большинство белорусских айтишников участвуют в протестах и финансово помогают пострадавшим
Источник материала: Партизан
Большинство айтишников не только участвуют в акциях солидарности, но и активно помогают финансово пострадавшим.
В опросе приняли участие 3,4 тысячи ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.
Кто участвовал в опросе
Должность
Developer (software engineer) — 44,8%
QA Specialist — 8,6%
Team Lead/Tech Lead — 7,8%
Business Analyst — 4,6%
QA Automation Engineer — 3,9%
Project Manager — 3,5%
DevOps Engineer — 3,2%
C-Level — 2,6%
Product Manager/Product Owner — 2,3%
Другая — 2,2%
HR Specialist/Recruiter — 2,0%
Architect — 1,9%
Data Scientist — 1,8%
Designer — 1,7%
Marketing Specialist — 1,7%
UI/UX Designer — 1,3%
Delivery Manager — 0,9%
DataBase/Administrator — 0,9%
Sales/Business Development Manager — 0,9%
System Administrator — 0,9%
Support Specialist — 0,7%
Resource Manager — 0,6%
PR Specialist/Manager — 0,4%
Account Manager — 0,4%
System Analyst — 0,2%
Copywriter — 0,2%
Technical Writer — 0,2%
Профессиональный уровень
Middle — 33,2%
Senior — 32,8%
Lead — 19%
Junior — 9,3%
C-level — 5,7%
Численность человек в компании
Более 1000 — 29,1%
101-500 — 26,4%
11-50 — 14,8%
51 -100 — 12,3%
501 -1000 — 7,7%
До 10 — 5,8%
Я фрилансер — 3,9%
Почти 50% респондентов заявили, что помогают финансово пострадавшим. Два месяца назад их было 25%. Больше 300 опрошенных (9%) стали волонтерами, больше 180 специалистов (5,6%) обучают пострадавших за взгляды, 100+ человек ушли в отпуск без сохранения зарплаты, а 60+ человек сообщили, что бастуют.
Аполитичных специалистов ИТ-индустрии плюс тех, кого все устраивает, ожидаемо немного — 7,5%. При этом часть респондентов призналась, что устали протестовать.
В то же время почти 30% айтишников предпочитают держаться в стороне и никак не выражать свою позицию, опасаясь за безопасность свою и семьи. Среди них, вероятно, есть пострадавшие от действий силовиков 9–11 августа. Тем не менее в июле такой позиции придерживалось больше опрошенных специалистов — около 40%.
некоторых формах протеста айтишники также написали в комментариях к опросу:
- Отказываюсь от услуг и продуктов госпредприятий/предприятий, поддерживающих власть. Стараюсь ограничить уровень потребления + покупать только продукцию частных компаний. Не пользуюсь услугами провластных банков. Меняю валюту в Приорбанке.
- С каждой зарплаты покупаю максимум наличной валюты, не покупаю белорусские товары и не пользуюсь платными государственными услугами.
- Открыто выражаю свою позицию в соцсетях.
- Не плачу налоги.
- Стараюсь помогать оставаясь дома, слишком велик риск поставить семью под удар.
- Веду переговоры с людьми, принимающими решения, прорабатываю планы помощи гражданскому обществу.
- Баню Соловьева.
Среди айтишников нашлись и критикующие протесты:
- Я также возмущен беззаконием, насилием и хамством некоторых представителей властей и органов. Но встать под флаги текущего протеста не могу, так как это противоречит моим убеждениям, и я не разделяю идеи и цели лидеров протеста. На данный момент нет такой публичной политической силы, которая бы отражала позицию, созвучную моей.
- Я считаю, что протесты — это следствие профессиональной игры на чувстве справедливости у нашего общества. Я не оправдываю действия власти, но совершенно не доверяю оппозиции и считаю, что протесты саморазрушительны.
Не согласен со всеми ценностями, за которые борется протестное движение.
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Большинство айтишников не только участвуют в акциях солидарности, но и активно помогают финансово пострадавшим.
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