|
СМИ: Tesla Илона Маска хочет прикупить немного LG
Источник материала: Onliner
По
LG Chem, в свою очередь, является основным поставщиком аккумуляторов для Tesla и General Motors. Разделение бизнеса называют шагом, актуальным на фоне роста рынка источников питания.
С точки зрения Tesla, приобретение пакета акций LG Energy Solution позволит автопроизводителю обеспечить себе бесперебойные поставки важных компонентов для своих электромобилей. Кроме того, это поможет снизить затраты. По словам источника The Korea Times, пока рано говорить о том, что план приобрести акции корейского предприятия уже готов.
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 1000, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
43" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
32" 1366x768 (HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), Wi-Fi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным The Korea Times, компания Tesla рассматривает возможность приобретения доли в LG Energy Solution. Источники издания утверждают, что речь идет о 10% предприятия, которое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)