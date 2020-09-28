СМИ: Tesla Илона Маска хочет прикупить немного LG

Источник материала: Onliner

По данным The Korea Times, компания Tesla рассматривает возможность приобретения доли в LG Energy Solution. Источники издания утверждают, что речь идет о 10% предприятия, которое занимается выпуском батарей. На данный момент LG Energy Solution является частью LG Chem, однако в будущем станет самостоятельной единицей.

LG Chem, в свою очередь, является основным поставщиком аккумуляторов для Tesla и General Motors. Разделение бизнеса называют шагом, актуальным на фоне роста рынка источников питания.

С точки зрения Tesla, приобретение пакета акций LG Energy Solution позволит автопроизводителю обеспечить себе бесперебойные поставки важных компонентов для своих электромобилей. Кроме того, это поможет снизить затраты. По словам источника The Korea Times, пока рано говорить о том, что план приобрести акции корейского предприятия уже готов.