ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: Tesla Илона Маска хочет прикупить немного LG

28.09.2020 18:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По данным The Korea Times, компания Tesla рассматривает возможность приобретения доли в LG Energy Solution. Источники издания утверждают, что речь идет о 10% предприятия, которое занимается выпуском батарей. На данный момент LG Energy Solution является частью LG Chem, однако в будущем станет самостоятельной единицей.

LG Chem, в свою очередь, является основным поставщиком аккумуляторов для Tesla и General Motors. Разделение бизнеса называют шагом, актуальным на фоне роста рынка источников питания.

С точки зрения Tesla, приобретение пакета акций LG Energy Solution позволит автопроизводителю обеспечить себе бесперебойные поставки важных компонентов для своих электромобилей. Кроме того, это поможет снизить затраты. По словам источника The Korea Times, пока рано говорить о том, что план приобрести акции корейского предприятия уже готов.

Телевизор Samsung UE32T5300AU
4 отзыва
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 1000, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
669 р.
25 предложений
Телевизор LG 43UK6200
38 отзывов
43" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
849 р.
25 предложений
Телевизор LG 32LM570BPLA
8 отзывов
32" 1366x768 (HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), Wi-Fi
545 р.
24 предложения
Сравнить эти товары →
Телевизоры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным The Korea Times, компания Tesla рассматривает возможность приобретения доли в LG Energy Solution. Источники издания утверждают, что речь идет о 10% предприятия, которое...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не так вы поняли слова президента». В Бресте без референдума решили возобновить строительство скандального завода АКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика