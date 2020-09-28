«Не так вы поняли слова президента». В Бресте без референдума решили возобновить строительство скандального завода АКБ

Источник материала: Onliner

Ответ зампреда Брестского облисполкома Геннадия Борисюка согласился разъяснить его помощник — Евгений Викторович. Он считает, что слова Лукашенко были поняты неправильно, а референдум должны инициировать сами брестчане, независимо от того, что сказал президент.

— Мы провели встречи и разъяснили инициативной группе два пути проведения референдума, — комментирует ситуацию Викторович. — Его может назначить местный совет депутатов или инициировать сама инициативная группа. Это серьезная процедура. Им было предложено несколько выходов из ситуации. Но вместо того, чтобы послушать, многие активисты вышли из зала. Осталось всего несколько человек. И им было все разъяснено. Диалог длился часа два.

— Но Лукашенко на встрече с брестчанами обещал инициировать этот референдум. Президент имеет на это право? — уточняет Onliner.

— Нет, не так вы поняли слова президента. Там целая процедура о назначении референдума.

— Жители могли бы инициировать референдум без заявления президента?

— Конечно.

— А заявление президента как-то влияет на возможность проведения референдума?

— Я не готов вам сейчас ответить на этот вопрос.





Активисты: «Власти Брестской области игнорируют распоряжение президента»

Активисты считают, что Брестский облисполком просто игнорирует распоряжение Лукашенко.

— На встрече с активистами Лукашенко четко сказал, что он гарантировал, как высшее должностное лицо государства, что он инициирует референдум, — рассуждает представитель инициативной группы брестчан Дмитрий Бекалюк. — Президент дал устное распоряжение. Сами знаете, какую силу имеют слова президента на официальной встрече. Но сам Лукашенко указы не пишет. Его слова должны были облечь в форму декрета либо постановления и принести на подпись. Этого сделано не было. Значит, чиновники на местах не выполняют распоряжение главы государства. Если референдум не состоится и завод будет запущен, значит, цена слову президента — 5 миллионов рублей, которые облисполком потратил на данный завод.

Тем не менее некоторые активисты, не дождавшись конкретных действий от местных властей, сами начали процедуру инициирования референдума.

— У нас есть две инициативные группы по проведению референдума в Тельминском сельсовете и в Бресте. В них входят десятки человек, — рассказывает активист Роман Кисляк. — Сейчас мы сформулировали вопрос на референдум и завершаем подготовку документов и формирование инициативных групп по сбору подписей.