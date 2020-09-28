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Популярная у молодежи певица перепела хит группы «Тату»

28.09.2020 18:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодая исполнительница Клава Кока из лейбла Black Star перепела хит «Я сошла с ума» группы «Тату», которому около 20 лет. Клава вместе с другими авторами переделала в песне куплеты на свой лад, оставив прилипчивый припев.

Трек «Сошла с ума» исполнительница выпустила две недели назад, клип на эту песню появился на YouTube-канале исполнительницы сегодня. «Как вам наш мини-фильм с элементами боевика? Видали, как я умею драться? А все из-за чего? В общем, ссылка в био, делитесь впечатлениями, буду читать все!» — написала девушка в Instagram.

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Молодая исполнительница Клава Кока из лейбла Black Star перепела хит «Я сошла с ума» группы «Тату», которому около 20 лет. Клава вместе с другими авторами переделали в...
 
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